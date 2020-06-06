Almanya'da Onbinlerce Kişi Irkçılığı Protesto Etti

25 Mayıs 2020 tarihinde siyah Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken ölmesi üzerine başlayan protestolar dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da sürdü.

Başta başkent Berlin olmak üzere Almanya’nın 60’a yakın kentinde toplanan onbinlerce kişi, ABD ve Almanya’daki polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti. Sosyal medya üzerinden #blacklivesmatter (Siyahların hayatı önemlidir) sloganı altında düzenlenen gösterilerin en büyüğü Berlin’de yapıldı. Kentin merkezindeki Alexander Meydanı’nda 20 bin kişi bir araya gelirken, polis göstericilerin büyük bölümünün Corona salgınıyla ilgili uyarı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını belirterek, meydana girişi durdurdu.

Hamburg’da yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı gösteri de aynı nedenle polis tarafından durdurularak, dağıtıldı.

Münih, Frankfurt, Köln ve Stuttgart gibi diğer kentlerdeki gösterilere de organizatörlerin tahmininden çok daha yüksek sayıda kişi katılırken, göstericilerin büyük çoğunluğunun siyahilerle dayanışma amacıyla siyah renkte giysi giyinmeleri dikkat çekti.