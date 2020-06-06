Almanya'da Onbinlerce Kişi Irkçılığı Protesto Etti

25 Mayıs 2020 tarihinde siyah Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken ölmesi üzerine başlayan protestolar dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da sürdü.
Başta başkent Berlin olmak üzere Almanya’nın 60’a yakın kentinde toplanan onbinlerce kişi, ABD ve Almanya’daki polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti. Sosyal medya üzerinden #blacklivesmatter (Siyahların hayatı önemlidir) sloganı altında düzenlenen gösterilerin en büyüğü Berlin’de yapıldı. Kentin merkezindeki Alexander Meydanı’nda 20 bin kişi bir araya gelirken, polis göstericilerin büyük bölümünün Corona salgınıyla ilgili uyarı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını belirterek, meydana girişi durdurdu.
Hamburg’da yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı gösteri de aynı nedenle polis tarafından durdurularak, dağıtıldı.
Münih, Frankfurt, Köln ve Stuttgart gibi diğer kentlerdeki gösterilere de organizatörlerin tahmininden çok daha yüksek sayıda kişi katılırken, göstericilerin büyük çoğunluğunun siyahilerle dayanışma amacıyla siyah renkte giysi giyinmeleri dikkat çekti.
Göstericiler, "George Floyd için adalet", "Irkçılık tüm dünyanın en büyük belası" ve “Susmak seni de suç ortağı yapar” şeklinde pankartlar ve George Floyd'un fotoğraflarının yanı sıra, Almanya’da polis şiddeti sonucunda yaşamını yitirenlerin de fotoğraflarını taşıdı.
Yapılan konuşmalarda Floyd’un maruz kaldığı polis şiddetinin münferit olay olmadığına işaret edilerek, Almanya’da da çok sayıda kişinin ırkçı şiddetten dolayı hayatını kaybettiği anımsatıldı. Son olarak, 19 Şubat 2020’de Almanya’nın Hanau kentinde Tobias R. isimli 43 yaşında ırkçı bir Alman, 4’ü Türk olmak üzere göçmen kökenli 9 kişiyi öldürdürmüştü.
Öte yandan, başkent Berlin’de göçmenlerin yaşadığı Neukölln semtinde George Floyd‘u anmak için düzenlenen bir korsan gösteri sonrasında çıkan olaylarda, çok sayıda banka ve büronun camları atılan taşlarla kırıldı, bazı mağazalar yağmalandı. Aşırı solcu ‘Antifa’ grubundan oldukları iddia edilen protestocular, park halindeki arabalara da zarar verdi.
Trump'a tepki mesajları
Alman basınındaki yorumlarda, George Floyd’un polis tarafından öldürülmesiyle ABD'de başlayan ABD ve daha sonra diğer ülkelere yayılan gösterilerden Trump yönetiminin tavrının sorumlu olduğu şeklindeki yorumlar dikkat çekti.
Ülkenin önde gelen haber dergisi Der Spiegel, Başkan Trump’ı "Kundakçı