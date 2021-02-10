Almanya'da önlemler 14 Mart'a kadar uzatılabilir

Alman basınına yansıyan bilgilere göre Başbakanlık, kapanma önlemlerini 14 Mart'a kadar uzatmak istiyor.Almanya'da Federal Hükümet ve eyalet yönetimlerinin temsilcileri koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin nasıl devam edeceğini kararlaştırmak üzere bugün toplanıyor. Önlemlerin özellikle ekonomiye ve eğitime olumsuz etkileri nedeniyle farklı görüşlerin bulunduğu ülkede Başbakanlığın önlemlerin uzatılmasından yana olduğu bildirildi. Toplantı öncesi Alman basınına yansıyan bilgilere göre Başbakanlık, kapanma önlemlerinin 14 Mart'a kadar uzatılmasını isteyecek.

Öte yandan kuaförlerin 1 Mart'ta açılması, okulların da 14 Mart'tan önce açılması üzerinde duruluyor.

Bazı eyaletler, ilkokulları önümüzdeki haftadan itibaret açmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Eyaletlerin eğitim bakanları da okulların açılmasına destek veriyor. Eğitim bakanlarının Salı günü kabul ettiği bir karar metninde, "Okulların kapatılmasının, eğitime, ayrıca çocuk ve gençlerin sosyal katılımına olumsuz sonuçları sınırlandırılmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.