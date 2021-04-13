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Almanya’da önlemler sertleştiriliyor

13.04.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Bakanlar Kurulu, üçüncü korona dalgasına karşı sert önlemler için federal hükümetin yetkilerini artıran yasal değişikliklere onay verdi.

Almanya’da önlemler sertleştiriliyor

Düzenleme, sokağa çıkma kısıtlamalarını da kapsıyor.Almanya'da korona önlemlerinin ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısında federal hükümetin gerekli durumlarda ülke çapında kararları uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yasa değişikliği onaylandı.

Salgın Hastalıklara Karşı Koruma Yasası'nda yapılacak değişiklikle federal hükümet, 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulayabilecek. İnsanlar ikamet ettikleri evlerini ve bu evlere ait avlu ve bahçeleri bu saatler arasında terk edemeyecek.

Ancak ev hayvanlarının gereksinimlerini gidermek veya işyerlerine gitmek zorunda olanlar bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

İnsidans belirleyici olacak

Alman haber ajansı dpa'nın aktardığı bilgilere göre söz konusu kısıtlamalar bir bölgede son 7 günlük insidansın üst üste üç gün boyunca 100'den fazla olduğu durumlarda uygulanacak.

Buna ek olarak, Salgın Hastalıklara Karşı Koruma Yasasına eklenen yeni bir maddeyle kamuya açık veya özel alanlarda toplanmalara da kısıtlama getirilecek. Buna göre söz konusu yerlerde aynı hane halkına ilave olarak bir kişinin katılımıyla bir araya gelinmesine izin verilecek. Bu uygulamadan 14 yaşından küçük çocuklar etkilenmeyecek.

Cenaze törenlerine sınırlama

Ayrıca daha yüksek insidans durumunda çoğu mağaza, eğlence ve kültür kurumu ile restoranlar kapalı kalacak. Buna karşın, gıda perakendecileri, içecek dükkanları, sağlık ürünlerinin satıldığı marketler, bebek ürünlerinin satıldığı mağazalar, eczaneler, gözlükçüler, işitme cihazı mağazaları, benzin istasyonları, gazete bayileri, kitapçılar, çiçekçiler, hayvan malzemeleri ve yem satılan dükkanlar ile bahçe marketleri mesafe ve hijyen koşullarına uyulması kaydıyla yasak kapsamı dışında tutulacak. Cenaze törenlerine de en fazla 15 kişinin katılmasına izin verilecek.

Alınan kararlara göre sadece bireysel sporlar ile temassız egzersizlere izin verilecek. Spor salonları açılmayacak. Profesyonel sporcular için ise istisnalar devam edecek. Antrenmalara izleyici alınmayacak.

Tıbbi tesisler ile bakım merkezlerinin kantinleri sadece buralarda konaklayanlara hizmet vermek üzere açık olacak. Bu tesislere yönelik catering firmaları çalışabilecek. Restoranlar dışarıya yiyecek ve içecek satışı yapabilecek, mevcut durumda olduğu gibi müşterilerin buralarda yemek yemelerine izin verilmeyecek. Paket servisi ise mümkün olacak.

Dersler korona testi ile yapılacak

Bununla birlikte, turizm amaçlı konaklamalar bölgedeki insidansa göre yasaklanabilecek. Kuaför salonlarına ise maske takma şartıyla gidilebilecek.

Okullarda öğrencilere haftada iki kez korona testi yapılacak. Bir bölgede 7 günlük insidans üst üste üç gün boyunca 200'ü aşarsa okullar kapatılacak.

Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisinde yapılacak oylamalarda kabul edilmesi durumunda yürürlüğe girecek.

Bakanlar Kurulu ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, şirketlerin çalışanlarına haftada en az bir kez korona testi sağlamaları yönünde bir düzenleme için de düğmeye bastı.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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