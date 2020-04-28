Almanya'da Önlemler Tartışılırken Virüsü Bulaştırma Oranı Arttı

Almanya'da Corona virüsü salgınıyla mücadele için yürürlüğe sokulan önlemlerin gevşetilmesi tartışmaları sürerken, virüsün bulaşma oranı yeniden yükselişe geçti. Daha önce virüsün kişiden kişiye bulaşma oranının 0,7’ye düştüğü yani virüsü taşıyan her bir kişinin ortalamada birden az kişiye bulaştırdığı açıklanmıştı. Ancak rakam 1’e çıktı. Yani virüsü taşıyanlar bunu ortalamada bir kişiye bulaştırıyor.
Oranın 0,7’ye düşmesinin ardından siyasetçiler mağaza ve dükkanların açılması, bazı okulların başlaması gibi kararları bu gerekçeyle almıştı.Uzmanlar, virüsün kontrol altında tutulabilmesi için bu oranının 0,5’lerde olması gerektiğini vurguluyor.
Başbakan Angela Merkel, eyalet başbakanlarını önlemleri gevşetmede aceleci olmakla eleştirmiş, bulaşma sayısının artmasının önlemlerin yeniden sertleştirilmesine yol açabileceğini söylemişti.
Robert Koch Enstitüsü verilerine göre yeni vaka sayısı son 24 saatte bin 144 arttı ve toplam vaka sayısı 156 bin 337’ye ulaştı. Dünden bu yana 163 kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti ve şimdiye dek ölenlerin toplam sayısı 5 bin 913’e çıktı. İyileşenlerin sayısıysa 114 bin olarak açıklandı.
Tahminler ağır resesyona işaret ediyor
Bu arada Alman ekonomisiyle ilgili tahminler, ülkenin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır resesyona gireceğini gösteriyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre, hükümet 2020’de yüzde 6,3 oranında küçülme olacağından, işsiz sayısının da 2 milyondan, 3 milyona çıkabileceğinden yola çıkıyor. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier yarın hükümetin ekonomideki öngörü ve tahminlerini açıklayacak. Perşembe günüyse aylık işsizlik rakamları açıklanacak. Ekonomistler daha önce yaptıkları tahminlerde, ekonominin bu yıl yüzde 5,4'e kadar daralabileceğini, ancak 2021'deyse daha hızlı bir şekilde yüzde 4,9 büyüyebileceğini öne sürüyordu.
Lufthansa devlet ortaklığını reddetti
Öte yandan Corona virüsünden en olumsuz etkilenen şirketlerin başında gelen Lufthansa’yı kurtarmak için devletin 9 milyar euro’yla destek vererek, ortak olmayı önerdiği, Lufthansa’nınsa bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Alman medyasında çıkan haberlere göre, hükümet ve Avrupa’nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa yönetimiyle gizlice yürütülen görüşmelerde, bir kurtarma şemsiyesi hazırlandı ve önce önemli noktalarda anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre, devletin bundan sonra Lufthansa’nın alacağı kararlarda veto ve denetleme kurulunda da iki üye hakkına sahip olması öngörülüyordu. Uzlaşının bugün Başbakan Angela Merkel, Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Lufthansa CEO’su Carsten Spohr’un katılacağı bir toplantıda imzalanması beklenirken, Lufthansa yönetimi devletin sunduğu şartların kabul edilemeyeceğini açıkladı. Spohr’un“devletin etkisi ve kontrolu altına girmek yerine, tahkim aracılığıyla iflasa gidip eski borçlarından kurtuluruz” dediği öğrenildi.
Corona krizi öncesi 130 bin çalışanı ve 760 uçağı bulunan Lufthansa, salgının Almanya’ya ulaşması sonrasında Mart ayının ilk günlerinde kendi uçuşlarıyla birlikte, bünyesindeki Austrian ve Swiss uçuşlarını da tamamen durdurdu. Lufthansa yöneticisi Spohr geçtiğimiz haftalarda açıklama yaparak, günlük ortalama yolcu sayısı 350 bin olan şirketin salgın nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini belirtmiş ve "Likidite rezervlerimizden her saat yaklaşık 1 milyon euro kaybediyoruz" diyerek, krizin devletin desteği olmadan atlatılamayacağını kaydetmişti.