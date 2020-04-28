Almanya'da Önlemler Tartışılırken Virüsü Bulaştırma Oranı Arttı

Almanya'da Corona virüsü salgınıyla mücadele için yürürlüğe sokulan önlemlerin gevşetilmesi tartışmaları sürerken, virüsün bulaşma oranı yeniden yükselişe geçti. Daha önce virüsün kişiden kişiye bulaşma oranının 0,7’ye düştüğü yani virüsü taşıyan her bir kişinin ortalamada birden az kişiye bulaştırdığı açıklanmıştı. Ancak rakam 1’e çıktı. Yani virüsü taşıyanlar bunu ortalamada bir kişiye bulaştırıyor.

Oranın 0,7’ye düşmesinin ardından siyasetçiler mağaza ve dükkanların açılması, bazı okulların başlaması gibi kararları bu gerekçeyle almıştı.Uzmanlar, virüsün kontrol altında tutulabilmesi için bu oranının 0,5’lerde olması gerektiğini vurguluyor.

Başbakan Angela Merkel, eyalet başbakanlarını önlemleri gevşetmede aceleci olmakla eleştirmiş, bulaşma sayısının artmasının önlemlerin yeniden sertleştirilmesine yol açabileceğini söylemişti.

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre yeni vaka sayısı son 24 saatte bin 144 arttı ve toplam vaka sayısı 156 bin 337’ye ulaştı. Dünden bu yana 163 kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti ve şimdiye dek ölenlerin toplam sayısı 5 bin 913’e çıktı. İyileşenlerin sayısıysa 114 bin olarak açıklandı.