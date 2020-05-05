Almanya'da Önlemlerin Gevşetilmesi Tartışması

Almanya'da, yeni tip Corona virüsü salgınında vaka sayısı son 24 saatte 685 artarak 163 bin 860'a ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısında bir gün öncesine kıyasla artış yaşandı. Bir gün önce sadece 43 kişi hayatını kaybederken son 24 saatte bu sayı, 139 kişi artarak salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenler 6 bin 831’ye yükseldi.

Ülkede gözler yarın Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla yapacağı telekonferansa çevrildi. Toplantıdan koronaya karşı alınan önlemlerin büyük bölümünün daha da gevşetilmesi kararı çıkması bekleniyor.

Eyaletlerin kararlarına Başbakan Merkel tepkili

En önemli beklentiler arasında sosyal temas yasağının nasıl süreceği ve büyük bir ekonomik krizle karşı kaşıya kalan gastronomi ve turizm sektörüne yönelik bir yol haritası konularının gündeme gelmesi yer alıyor. Kreşlerin ve 800 metrekareden daha büyük dükkanlarla, AVM’lerin açılması ve futbol liglerinin de yeniden başlaması yarınki gündemin diğer konuları. Alman medyasında çıkan haberlere göre, Alman futbol ligi Bundesliga’nın 15 Mayıs’ta yeniden başlatılması, maçların seyircisiz oynatılması ve tüm karşılaşmaların kamu televizyonlarından ücretsiz şekilde canlı yayınlanması planlanıyor. Geride kalan haftalarda Başbakan Merkel’in aldığı merkezi önlemlere uyan eyalet başbakanlarının son günlerde kendi başlarına karar vererek uygulamaların bazılarını sonladırmaları, Berlin’de tepkilere neden oldu. Nitekim Saksonya Anhalt ve Thüringen eyaletleri, tüm dükkân ve işyerlerinin, maske ve hijyen şartlarına uyulması kaydıyla bu haftadan itibaren açılmasına karar verdi.