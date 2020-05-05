Almanya'da Önlemlerin Gevşetilmesi Tartışması

Almanya'da, yeni tip Corona virüsü salgınında vaka sayısı son 24 saatte 685 artarak 163 bin 860'a ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısında bir gün öncesine kıyasla artış yaşandı. Bir gün önce sadece 43 kişi hayatını kaybederken son 24 saatte bu sayı, 139 kişi artarak salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenler 6 bin 831’ye yükseldi.
Ülkede gözler yarın Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla yapacağı telekonferansa çevrildi. Toplantıdan koronaya karşı alınan önlemlerin büyük bölümünün daha da gevşetilmesi kararı çıkması bekleniyor.
Eyaletlerin kararlarına Başbakan Merkel tepkili
En önemli beklentiler arasında sosyal temas yasağının nasıl süreceği ve büyük bir ekonomik krizle karşı kaşıya kalan gastronomi ve turizm sektörüne yönelik bir yol haritası konularının gündeme gelmesi yer alıyor. Kreşlerin ve 800 metrekareden daha büyük dükkanlarla, AVM’lerin açılması ve futbol liglerinin de yeniden başlaması yarınki gündemin diğer konuları. Alman medyasında çıkan haberlere göre, Alman futbol ligi Bundesliga’nın 15 Mayıs’ta yeniden başlatılması, maçların seyircisiz oynatılması ve tüm karşılaşmaların kamu televizyonlarından ücretsiz şekilde canlı yayınlanması planlanıyor. Geride kalan haftalarda Başbakan Merkel’in aldığı merkezi önlemlere uyan eyalet başbakanlarının son günlerde kendi başlarına karar vererek uygulamaların bazılarını sonladırmaları, Berlin’de tepkilere neden oldu. Nitekim Saksonya Anhalt ve Thüringen eyaletleri, tüm dükkân ve işyerlerinin, maske ve hijyen şartlarına uyulması kaydıyla bu haftadan itibaren açılmasına karar verdi.
Mecklenburg-Vorpommern eyaletiyse 15 Mayıs’tan itibaren turistik tesislerin açılabileceğini duyurdu. Ülkenin en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya’daysa kreşlerin önümüzdeki hafta yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. Federal Sağlık Bakanı Jens Span, eyaletlerin Çarşamba günü yapılacak toplantıyı beklemeden kendi başlarına karar vermelerini eleştirerek bu tavrın, hükümetin sağlık politikalarına zarar verdiğini, ortak hareket edilmesinin gerektiğini söyledi. Başbakanlığa yakın kaynaklar da Merkel’in, eyalet yönetimlerinin farklı yaklaşımlarını eleştirerek, “Birlik içinde hareket etmezsek, ikinci bir salgın dalgası ihtimali artar” dediğini aktardı.
Alman hükümeti, Corona virüse yakalananların ve bununla bağlantılı ölümlerdeki sayıların azalaması sonrasında geride kalan günlerde, önlemlerin bir bölümünü yumuşattı ya da kaldırdı. 20 Nisan tarihinden itibaren 800 metrekareye kadar olan mağazaların açılmasının ardından dün lise son sınıflar ve ilkokul son sınıf öğrencileri de eğitime başladı. Müzeler, sergi salonları, hayvanat bahçeleri ve çocuk parklarının yanısıra, berberler sıkı hijyen kurallarına uyulması koşuluyla açıldı. İbadethaneler de bu haftanın içinde tekrar kapılarını açacak. Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki camilerin çoğu 9 Mayıs’tan itibaren yeniden ibadete açılıyor. Camilerde ilk aşamada sadece sabah, öğle ve ikindi namazlarının kısıtlı sayıda cemaat ile kılınabileceği aktarılırken Cuma ve teravih namazlarının kılınamayacağı ifade edildi.
Öte yandan Almanya İçişleri Bakanlığı, Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla aldığı sınır kontrolleri kararını 15 Mayıs tarihine kadar uzattı. Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında geçerli olan uygulama kapsamında Almanya’da oturma izni olmayan ve önemli bir gerekçesi bulunmayan yolculara giriş izni verilmiyor.