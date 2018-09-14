Almanya'da ormanda gösteri yapan çevrecilerin tahliyesi sürüyor

KÖLN / BERLİN (AA) - Almanya'da Köln kenti yakınlarında bulunan Hambach Ormanı'ndaki ağaçların linyit madeni için kesilmesini engellemek amacıyla kamp kuran çevrecilerin ormandan tahliyesine devam ediliyor.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln ile Kerpen şehirleri arasındaki ormanlık alanda, dün sabahtan itibaren yaklaşık 4 bin güvenlik görevlisinin yer aldığı operasyonda şimdiye kadar 28 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Güvenlik güçleri ile çevreciler arasında zaman zaman arbedenin yaşandığı operasyonda, ormanlık alana kurulan ağaç evlerin de bir kısmının yıkıldığı kaydedildi.

- Berlin'de KRV temsilciliği işgal edildi

Öte yandan bir grup, Hambach Ormanı’nda ağaçların linyit madeni için kesilmesini önlemek amacıyla ormanda kamp kuran çevrecilerin polis tarafından zorla çıkarılmasını protesto ederek Berlin’deki KRV eyaleti temsilciliğini işgal etti.

Yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, bugün Berlin’deki Hiroshima Caddesi’nde bulunan KRV eyalet temsilciliğinin giriş bölümünde oturma eylemi yaparak "Hambi kalacak" ve "Kömürü durdurun" yazılı afişler astı.