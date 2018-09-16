Almanya'da ormandaki çevrecilerin direnişi 4. gününde

Daha önce kesilen ağaçların yerine bazı çevreciler fidan dikti. Bazı göstericiler ise orman yolunda koşarak polisin elinden kurtulmaya çalıştı.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln ile Kerpen şehirleri arasındaki ormanlık alanda kamp kuran çevreciler, ormandan çıkmamak için yaklaşık 4 bin polise karşı direniyor.

KÖLN (AA) - Almanya'da Köln kenti yakınlarında bulunan Hambach Ormanı'ndaki ağaçların linyit madeni için kesilmesini engellemek amacıyla ormanlık alanda kamp kuran çevrecileri çıkarmak için düzenlenen polis operasyonu 4. gününde devam ediyor.

Polis, bazı göstericilerin müdahale esnasında hafif yaralandığını belirtti.

Tahliyeye engel olmak için iki çevrecinin kazdıkları 2 derin kuyunun içine kendilerini kapattıkları belirtildi. Kuyuların içinde yüksek miktarda karbondioksit ölçülmesinin ardından kuyulara hava pompalayan kurtarma ekiplerinin, çevrecileri dışarı çıkmaya ikna ettiği açıklandı.

- Asırlık ağaçları koruyorlar

Yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hambach Ormanı'nda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, ormanın, enerji şirketi RWE tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük linyit maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor. Çevreciler, ormandaki ağaçların yüzde 90'ının maden için kesildiğini ifade ediyor.

