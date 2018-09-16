HABER

Almanya'da ormandaki çevrecilerin direnişi 4. gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 23:20 | Son Güncelleme

Hambach Ormanı'ndan eylemcileri tahliye operasyonu 4. gününde de devam etti - Polise direnen göstericilere destek vermek amacıyla bugün yaklaşık 9 bin çevreci gösteri yaptı

KÖLN (AA) - Almanya'da Köln kenti yakınlarında bulunan Hambach Ormanı'ndaki ağaçların linyit madeni için kesilmesini engellemek amacıyla ormanlık alanda kamp kuran çevrecileri çıkarmak için düzenlenen polis operasyonu 4. gününde devam ediyor.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln ile Kerpen şehirleri arasındaki ormanlık alanda kamp kuran çevreciler, ormandan çıkmamak için yaklaşık 4 bin polise karşı direniyor.

Ormanda polise direnenlere destek vermek amacıyla bugün yaklaşık 9 bin çevreci gösteri yaptı.

Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen binlerce çevreci, ormanlık alana ağaç evler kuran çevrecilere destek verdi.

Daha önce kesilen ağaçların yerine bazı çevreciler fidan dikti. Bazı göstericiler ise orman yolunda koşarak polisin elinden kurtulmaya çalıştı.

Ormanı, güvenlik çemberine alan güvenlik güçleri bazı ağaç evleri yıkarken, gösteriler esnasında bazı göstericileri gözaltına aldı.

Polis gözaltına alınanların bir kısmının daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

Polis, bazı göstericilerin müdahale esnasında hafif yaralandığını belirtti.

Tahliyeye engel olmak için iki çevrecinin kazdıkları 2 derin kuyunun içine kendilerini kapattıkları belirtildi. Kuyuların içinde yüksek miktarda karbondioksit ölçülmesinin ardından kuyulara hava pompalayan kurtarma ekiplerinin, çevrecileri dışarı çıkmaya ikna ettiği açıklandı.

- Asırlık ağaçları koruyorlar

Yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hambach Ormanı'nda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, ormanın, enerji şirketi RWE tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük linyit maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor. Çevreciler, ormandaki ağaçların yüzde 90'ının maden için kesildiğini ifade ediyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldüİçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü
Fotoğraflar 2 /// Erdoğan Demirören anısına golf turnuvasıFotoğraflar 2 /// Erdoğan Demirören anısına golf turnuvası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
direniş sürüyor Hambach ormanı

En Çok Okunan Haberler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
300 bin TL ödülle aranan Sabri Kartal Hakkari Yüksekova'da yakalandı

300 bin TL ödülle aranan Sabri Kartal Hakkari Yüksekova'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü

Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.