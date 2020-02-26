Almanya'da ötanaziye yeşil ışık

Alman Anayasa Mahkemesi (AYM), bir kişinin kendi yaşamını sonlandırma kararını verme hakkı bulunduğuna hükmetti. AYM kararı, iyileşme şansı bulunmayan, ağır hasta ya da büyük acılar çeken kişilerin kendi istekleriyle ölümü seçmeleri ve bunun için yardım almaları konusunda yıllardır süren tartışmalara son noktayı koydu.

Mahkeme, kişinin kendi yaşamına son verme konusunda karar verebilmesinin anayasal bir hak olduğunu, bu hakkın bu amaç doğrultusunda üçüncü kişilerden yardım alma özgürlüğünü de kapsadığını belirtti.

AYM yargıçları, ötanaziye Almanya'da uygulanan yasağın anayasaya aykırı olduğuna hükmederek 2015 yılında Alman Federal Meclisi'nin Ceza Kanununun 217'nci maddesinde yaptığı değişiklikleri, "yardım alarak yaşamına son verme imkanını uygulamada yok ettiği" gerekçesiyle geçersiz ilan etti. Bu yasa ötanazi yardım derneklerinin önünü kesmek için çıkarılmıştı.

"Meclis düzenleme yapabilir"

AYM yargıçları diğer yandan yasama organı olarak Federal Meclis'in "ötanaziye yardım" konusunda ötanazi imkanını ortadan kaldırmayacak düzenlemeler yapma hakkına sahip olduğunu da vurguladı.