Almanya’da otobüs kazası: 2’si ağır 20 öğrenci yaralandı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Lichtenau kasabasında meydana gelen otobüs kazasında 2’si ağır 20 öğrenci yaralandı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Lichtenau kasabasında Iggenhausen ve Grundsteinheim bölgeleri arasında seyreden bir otobüs sabah saatlerinde yoldan çıkarak kaza yaptı. Yaşları 12 ila 57 arasında değişen 28 yolcuyu taşıyan otobüsün bir ağaca çarpmasıyla meydana gelen kazada 2’si ağır 20 öğrenci yaralandı. Yerel saatle sabah 7’den önce meydana gelen kazada otobüste ciddi hasar meydana geldi.

