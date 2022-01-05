HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya'da otomobil satışlarında rekor düşüş

Almanya'da otomobil satışlarında rekor düşüş

05.01.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da 2021 yılında otomobil satışları, 1990'daki birleşmeden beri kaydedilen en düşük seviyesine geriledi.

Elektrikli otomobil satışlarıysa hemen hemen iki katına çıktı.Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da otomobil satışlarının 2021 yılında yüzde 10,1 düştüğü açıklandı.

Federal Otomotiv Dairesi'nin (KBA) yayımladığı verilere göre, Almanya'da 2021'de toplam 2,62 milyon yeni araç kayıt ettirildi. Bu sayı, geçen yıl yeni otomobil satışının bir önceki seneye göre yüzde 10,1 oranında düştüğüne işaret ediyor.

Almanya Uluslararası Otomobil Üreticileri Birliği (VDIK) Başkanı Reinhard Zirpel, "Otomobil piyasası 2021'de herkesi şaşırttı. Ama bu olumlu anlamda olmadı" açıklamasında bulundu.

Otomobil satışları, pandeminin Almanya'da bu sektörü olumsuz etkilemeye başladığı 2020 yılında 2019'a kıyasla yüzde 20 düşmüştü. Alman otomotiv sektörü, 2021'deyse pandemi kısıtları nedeniyle kürerel elektronik parça tedarik zincirinde yaşanan sorunlar dâhil başka güçlüklerle de karşılaştı.

"El freni çekili" bir ilerleme

VDIK Başkanı Zirpel, özellikle de hem geleneksel hem de elektrikli araçlar için önemli bir bileşen olan yarı iletkenlerin tedarikindeki kriz nedeniyle üretimde kesintiler yaşandığını ve bunun da otomotiv sanayisinin "el freni çekilmiş şekilde" ilerlemesi anlamına geldiğini söyledi.

Almanya'da pandemiden önceki 2019 yılında yaklaşık 3,6 milyon yeni araç kayıt ettirilmişti. Bu sayı 2021'deki satış rakamlarıyla karşılaştırıldığında, piyasanın 1 milyon civarında otomobil kaybettiği görülüyor.

Almanya'da 2021'de otomotiv sektöründeki genel düşüşe karşın elektrikli otomobil satışları yüzde 83,3 arttı. Almanya'da 2021'de satılan 350 binden fazla elektrikli araç, piyasanın yüzde 13,6'sına tekabül ediyor.

DW,dpa,AFP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
Tanju Özcan'ı sinirlendiren sözler: Ne demek geri zekalı, hemen kürsüyü terk etTanju Özcan'ı sinirlendiren sözler: Ne demek geri zekalı, hemen kürsüyü terk et
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…

Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…

Bakan Nebati'den piyasalara olumlu mesaj!

Bakan Nebati'den piyasalara olumlu mesaj!

"Aday olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

"Aday olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Mektup bırakıp intihar etti: Kimse beni sevmedi...

Mektup bırakıp intihar etti: Kimse beni sevmedi...

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif...

Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif...

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.