Almanya'da oyuncuların korona videoları tartışma yarattı

Hükümet videoları "ifade özgürlüğü" çerçevesinde değerlendirdi.Almanya'da 50'da fazla aktris ve aktörün ülkede koronavirüsle mücadele için alınan önlemleri alaycı bir dille eleştiren videoları tartışma yarattı. Aralarında Ulrich Tukur, Jan Josef Liefers, Volker Bruch gibi isimlerin olduğu oyuncular Perşembe akşamı sosyal medya platformları YouTube ve Instagram'da "#allesdichtmachen" (Hepsini kapatmak) etiketi ile alınan korona önlemleri ile alay eden videolar paylaştı. Almanya'da özellikle korona önlemleri karşıtı ve sağ kesimler tarafından beğeni toplayan videolara sağ populist Almanya için Alternatif (AfD) meclis Grup Başkanı Alice Weidel da destek verdi. Weidel, Twitter hesabından "bu harika aksiyon için teşekkür ediyorum" dedi. Elyas M'Barek, Nora Tschirner gibi oyuncular tarafından eleştirilen videolara Kültür Konseyi de tepki gösterdi. Alman Kültür Konseyi Genel Sekreteri Olaf Zimmermann, konser ve etkinliklerin dışarıda düzenlenmesi için, kültür alanında açılma için çaba gösterildiği bu dönemede sanatçıların aksiyonunun "yardımcı olmayacağını" ve "ters etki" yaratacağını belirtti.

Bazı oyuncular aksiyondan çekildi Gelen tepkiler üzerine paylaştığı videoyu silen aktris Heike Makatsch, "Korona pandemisinin yarattığı tehlikenin farkındayım ve hiçbir zaman bunun mağdurlarının ve yakınlarının yaşadığı acıyı küçümsemek ve bu şekilde onları kırmak istemem" ifadesini kullandı. Aksiyona katılan Meret Becker de Cuma günü yaptığı açıklama ile özür diledi. Becker, Instagram paylaşımda sanatın soru sorabilmesi gerektiğini vurgulayarak, ancak yanlış anlaşmaya yol açabilecek videoyu sildiğini ve özür dilediğini belirtti. Korona kurallarına uyduğunu belirten Becker, aksiyonun sağ kesimler tarafından araçlaştırılmasını istemediğinin altını çizdi. Becker, pandemi önlemlerinde ekonomiye kapının açık bırakılmasını ancak tiyatroların kapatılmasını ise eleştirdi. Oyuncu Ken Duken da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yanlış anlaşmalara yol açtığı için özür diledi. Korona önlemlerini desteklediğini belirten Duken, her türlü sağ ideolojiden de uzak olduğunu vurguladı. İfade özgürlüğü