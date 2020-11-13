Almanya'da pandemi önlemlerinin gevşetilmesi beklenmiyor

30 Kasım'a dek kısmi kapanmanın uygulandığı Almanya'da pandemi önlemlerinin kısa sürede gevşetilmesi beklenmiyor. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'da pandemiye dair son birkaç gündür iyi haberler gelse de, pazartesi günü yapılacak toplantıda önlemlerin gevşetilmesi için bir sebep olmadığını söyledi. Sözcü yeni vaka sayılarına dair eğrinin düzleşme eğiliminde olduğunu, ancak henüz bir dönüm noktasından bahsedilemeyeceğini vurguladı. Seibert, "Bu nedenle pazartesi günü kısıtlamaların gevşetilmesi beklenmemeli. Bu olamaz" dedi.

Steffen Seibert önlemlerin gevşetilmesi, insanların yeniden bir araya gelmesine izin verilmesi halinde vaka sayılarının yeniden artışa geçeceğini belirtti. Başbakan Merkel'in Noel'in önemini ve "Noel'in yalnız geçirilmemesini" birçok kez dile getirdiğini söyleyen Seibert, bu konuda her bireyin kendisinin sorumluluk taşıdığını ifade etti.

30 Kasım'a dek sürecek kısmi kapanma önlemlerinin etkisi hakkında bir değerlendirmede bulunulması için erken olduğunu da söyleyen Seibert, bundan sonraki hedefin şimdiye dek olduğu gibi, bulaşma oranının 100 bin kişide 50 yeni vakaya düşürülmesi olduğunu hatırlattı. Sözcü Almanya'nın tamamında, hedeflenen bu rakama şu an için uzak olunduğunu belirtti.