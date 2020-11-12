Almanya'da pandemi yardımları artırılıyor

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, pandemi nedeniyle kasım ayında ilan edilen kısmi kapanma önlemlerinden etkilenecek firma ve işletmelere yapılacak mali yardımın planlandığından yüksek olabileceğini söyledi. Scholz Berlin'de yaptığı açıklamada, mali yardımın birkaç milyar euro fazla olabileceğini belirterek, bu miktarın artmasının, yardımların ne ölçüde kullanıldığına bağlı olduğunu söyledi.

Alman hükümeti daha önce yaptığı açıklamada 10 milyar euroluk mali yardımın henüz tamamı kullanılmamış olan geçici yardım havuzundan geleceğini duyurmuştu.

Alman Haber Ajansı'na (dpa) göre koronavirüsle mücadele önlemlerinden etkilenen sanatçılar gibi serbest çalışanlar 5 bin euroya kadar, firmalarsa 10 bin euroya kadar yardım alabilecek.

Bir yıl önceki cironun yüzde 75'i

İşletmelere yapılacak mali yardımlarda Kasım 2019'daki ciroları baz alınacak. Çalışan sayısı 50'yi geçmeyen küçük işletmeler ve serbest çalışanlara bu miktarın yüzde 75'i, daha büyük işletmelere yüzde 70'i ödenecek.

Koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle 2-30 Kasım arasında geçerli olacak kısmi kapanma önlemleri yürürlüğe girmişti. Kapanmadan etkilenen sektörlerin başında gastronomi geliyor. Başta restoranlar olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler ay sonuna kadar kapalı kalacak, eğlence ve boş zamanı değerlendirme amaçlı etkinlikler de ay sonuna kadar ülke çapında yasak olacak. Bu önlemlerden lokanta, bar ve diskoların yanı sıra tiyatro, opera, konserler, fuarlar, sinemalar ve oyun salonları gibi işletmeler de etkileniyor.

dpa,DW / HT,ET

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