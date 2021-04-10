Almanya'da pandemiyle mücadelede hükümetin yetkileri artırılacak

Böylece salgınla mücadelede hükümetin yetkilerinin artırılması ve Almanya'nın bütün eyaletlerinde ortak kuralların uygulanması öngörülüyor.Almanya'da salgınla daha etkili mücadelede hükümetin yetkilerinin artırılması amacıyla Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası'nda değişiklik planlanıyor. Hali hazırdaki durumda koronavirüs önlemlerinde birçok konuda ilgili eyaletler karar verme yetkisine sahip. AFP'nin, hükümet ortakları Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grupları için hazırlanan taslağa dayandırdığı habere göre hükümet gelecekte pandemiyle mücadelede daha fazla karar verme yetkisine sahip olacak. Taslak metinde, "Bu aynı zamanda hükümete Almanya genelinde enfeksiyondan korunmayı koordineli biçimde yönetme garantisi veriyor" denildi. Neler değişecek? Taslağa göre 100 bin kişide yedi gün içinde vaka sayısı 100'e ulaşan kent ve ilçelerde bağlayıcı olacak acil freni devreye girecek. Bir kent ya da ilçede üç gün üst üste yeni koronavirüs vaka sayıları 100 bin kişide 100'e ulaştığında, buralarda bir gün sonrasında ek önlemler yürürlüğe girecek. Önlemler yedi günlük insidans üç gün boyunca 100 bin kişide 100'ün altına indiğinde ise devre dışı bırakılacak.

İnsidans değerinin 100'e ulaştığı yerlerde gece 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Ancak doktor ya da veterinere gidilmesi gereken acil durumlar, gece mesaileri, bakıma muhtaç kişilere destek sunulması, 18 yaşından küçüklere ya da ölüm döşeğinde olanlara eşlik edilmesi gibi hallerde sokağa çıkılması mümkün olabilecek. Yüz yüze eğitim verilmeyecek Okullar, yuvalar, yüksekokullar ve yetişkinlerin eğitim gördüğü kurs ve benzeri merkezler yüz yüze eğitim veremeyecek. Ancak söz konusu okul, yuva ya da eğitim merkezlerinde ihtiyaç halinde eğitim verilmesi söz konusu olabilecek. Bu durumda ise eğitim görenlerin sadece yüzde 20'si bundan yararlanabilecek. Bu kişilerin ise en fazla 36 saat içinde yapılmış negatif testleri sunmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra dükkanlar, pazarlar, yapı marketler de kapatılacak. Ancak süpermarketler, içecek satan dükkanlar, eczaneler, benzin istasyonları ve temizlik malzemeleri satan dükkanlar açık kalacak. Hükümetin yetkisi artacak