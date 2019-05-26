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Almanya'da parti yöneticileri seçimleri değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 21:21 | Son Güncelleme

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer: - "Seçimlerde hedeflerimize ulaştığımıza mutlu olsak da bu seçim sonucu, kitle partisi olarak kendimizden beklediğimizi karşılamıyor" - SPD Genel Başkanı Andrea Nahles: - "Şu an için sonuçlar SPD için son derece hayal kırıklığı oluşturuyor" - Avrupa Halk Partisinin liste başı adayı Manfred Weber: - "Günün en güzel haberi, Avrupa’daki demokrasi yaşıyor"

BERLİN (AA) - Almanya'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) ve Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinin ardından partilerin yöneticileri seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegrt Kramp-Karrenbauer, seçimlerde Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin birinci çıkma hedefine ulaştığını belirterek, AP'de Avrupa Halk Partisinin (EPP) de muhtemelen en güçlü grup olacağını söyledi.

Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinde de CDU’nun iktidara gelebileceğine işaret eden Kramp-Karrenbauer, "Seçimlerde hedeflerimize ulaştığımıza mutlu olsak da bu seçim sonucu, kitle partisi olarak kendimizden beklediğimizi karşılamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birinci parti çıkmasına rağmen CDU’nun oylarında düşüş olduğuna işaret eden Kramp-Karrenbauer, "Hükümette yaptığımız çalışmalarda halkın beklentilerine ilişkin dinamizm oluşturmadık ve ikna edici cevaplar vermedik." dedi.

- Sonuçlar acı veriyor

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles de seçimlerde SPD’ye oy verenlere teşekkür ederek, "Şu an için sonuçlar SPD için son derece hayal kırıklığı oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Son haftalarda yapılan anketlerde çıkan sonuçların da SPD için iyi olmadığının bilindiğini anlatan Nahles, seçimlere kadar bu sonuçları iyileştirmeyi başaramadıklarını kaydetti.

Almanya genelinde yapılan seçimde ilk kez üçüncü sıraya gerilediklerini söyleyen Nahles, "Sonuçlar bugün acı verici olsa da tüm SPD üyelerini ve taraftarları geleceğe güvenle bakmaları için cesaretlendirmek istiyorum. Sonuçlar, yapılacak çok iş olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

EPP liste başı adayı Manfred Weber de seçimlere katılımın yükseldiğine işaret ederek, "Günün en güzel haberi, Avrupa’da demokrasi yaşıyor." dedi.

Bu kıtada yaşayan insanların Avrupa'nın geleceğine karar verdiklerini ifade eden Weber, seçimlere katılımın yüksek olmasının yapılacak görüşmelerde parlamentonun güçlenmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Almanya için Alternatif (AfD) Genel Başkanı Alexander Gauland da zor bir seçim kampanyası geçirdiklerini, bundan dolayı seçimde aldıkları sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

SPD liste başı adayı Katarina Barley de seçim sonucundan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

İklimin korunması konusunun seçim kampanyasında önemli rol oynadığını belirten Barley, "Ben elimden geleni yaptım." dedi.

Almanya Adalet Bakanı da olan Barley, bundan sonra Avrupa Parlamentosu’nda görev yapacağını anlatarak, daha önce söylediği gibi Alman hükümetindeki görevinden ayrılacağını, bu konuda bu akşam Başbakan Angela Merkel'i bilgilendireceğini dile getirdi.

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Avrupa Parlamentosu seçimleri Almanya seçimler

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