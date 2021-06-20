Almanya’da Partilerin 'Hamas' Uzlaşması

Alman hükümetinin Yahudi düşmanlanlarına ve ırkçılara Alman vatandaşlığı vermeme konusunda aldığı karardan sonra, radikal İslamcı Hamas'ın bayrağının gösteri ve toplantılarda kullanılmasının yasaklanmasının da yürürlüğe gireceği kaydedildi.
Hristiyan Birlik Partileri (CDU ve CSU) Federal Meclis Grup Başkan Vekili Thorsten Frei, Hamas bayrağının yasaklanabilmesi için Alman Ceza Kanunu'nun 86'ncı paragrafında ek düzenlemeye gidilmesi konusunda Birlik Partileri ile koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) anlaştığını açıkladı. "Alman topraklarında terör örgütlerinin bayraklarının dalgalanmasına izin vermek istemiyoruz" diyen Frei, Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan örgütlerin Almanya’da da yasaklanması için gerekli kanunun elden geçireleceğini de ekledi.
Hamas bayrağının yasaklanmasını Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet, İsrail-Hamas arasında çatışmaların yaşandığı Mayıs ayında Almanya’da düzenlenen gösterilere tepki olarak önermişti. Almanya’da PKK flamasının gösterilmesinin yasak olmasına atıfta bulunarak görüş bildiren Laschet, ''PKK bayrağını yasakladık çünkü PKK‘yı bir terör örgütü olarak tanımlıyoruz. Hamas bayrağı şimdiye kadar yasaklanmadı. Ancak bir terör örgütünün kullandırğı ve terörü simgeleyen bu bayrak da yasaklanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra sosyal demokrat SPD’den yapılan bir açıklamada, Ceza Kanunu'nun 86‘ıncı maddesinin, sadece anayasaya aykırı örgütlerin değil, aynı zamanda terör örgütlerinin simgelerini de yasaklayacak şekilde genişletilmesini talep etmişti.
Almanya 1994‘de PKK terör örgütleri listesine alındıktan sonra, örgütün bayrak ve diğer sembollerinin yanı sıra Abdullah Öcalan posterlerinin kamusal alanda kullanımı da yasaklandı.
Koalisyon hükümetini oluşturan partiler daha geçen Cuma günü Alman Vatandaşlık Yasası’nda değişiklik yapılacağını ve yasaya "Eğer yabancı kişi antisemitik bir eylemde bulunmuşsa vatandaşlıktan hariç tutulur" ibaresinin alınacağınu kaydetti. Koalisyon adına bir açıklama yapan CDU iç politika sözcüsü Mathias Middelberg, "Antisemitizme Almanya’da yer yok. Yahudi aleyhtarlığı yapanlara vatandaşlık kapısı kapanıyor. Bu bağlamdaki tüm suç ve ırkçı motifli tüm yasa ihlallerinde geçerli olacak bir yasa değişikliğine gidiyoruz" dedi. "Kamuoyu önünde Yahudilere karşı kışkırtmada bulunan, İsrail devletinin varlığını sorgulayan ya da İsrail bayrağı yakan kişiler Alman vatandaşı olamamalı" diye konusan CDU’lu politikacı, Almanya için İsrail devletinin varlığının tartışılmaz olduğunu da vurguladı. Federal İçisleri Bakanı Horst Seehofer ise, yasanın sertleştirilmesi kapsamında Almanya’daki sinagogların çevresinde ve yakınında gösterilerin yasaklanacağını kaydetti.
Geçen ay Kudüs'te İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan gerginlik sonrasında Almanya'da İsrail'i protesto gösterilerinde Yahudi düşmanı sloganlar atılması ve bazı sinagoglara saldırılar, Müslümanlar arasındaki antisemitizm tartışmalarını alevlendirdi. Başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere siyasetçiler ve kamuoyunun büyük çoğunluğu yürüyüşlerdeki olaylara sert tepki gösterdi ve acil önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.
Bu arada Hamas bayrağını yasaklanma planı Berlin’de değişik yorumlara neden oldu. Başbakan Merkel, mayıs ayında çatışmaların sertleştiği günlerde İsrail ile ateşkes sağlanması için Hamas ile "dolaylı temasta" bulunulmasına sıcak baktığını bildirerek, "Elbette Hamas'ın bir şekilde görüşmelere dahil olması gerekiyor çünkü Hamas olmadan ateşkes olmaz" demişti. Hamas bayrağının yasaklanacak olması ve örgütü terör listesine alma girişiminin, Almanya’nın radikal İslamcı örgütlere yönelik politikasında sert bir çizgi izleyeceği şeklinde değerlendiriliyor.