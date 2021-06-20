Almanya’da Partilerin 'Hamas' Uzlaşması

Alman hükümetinin Yahudi düşmanlanlarına ve ırkçılara Alman vatandaşlığı vermeme konusunda aldığı karardan sonra, radikal İslamcı Hamas'ın bayrağının gösteri ve toplantılarda kullanılmasının yasaklanmasının da yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU ve CSU) Federal Meclis Grup Başkan Vekili Thorsten Frei, Hamas bayrağının yasaklanabilmesi için Alman Ceza Kanunu'nun 86'ncı paragrafında ek düzenlemeye gidilmesi konusunda Birlik Partileri ile koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) anlaştığını açıkladı. "Alman topraklarında terör örgütlerinin bayraklarının dalgalanmasına izin vermek istemiyoruz" diyen Frei, Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan örgütlerin Almanya’da da yasaklanması için gerekli kanunun elden geçireleceğini de ekledi.

Hamas bayrağının yasaklanmasını Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet, İsrail-Hamas arasında çatışmaların yaşandığı Mayıs ayında Almanya’da düzenlenen gösterilere tepki olarak önermişti. Almanya’da PKK flamasının gösterilmesinin yasak olmasına atıfta bulunarak görüş bildiren Laschet, ''PKK bayrağını yasakladık çünkü PKK‘yı bir terör örgütü olarak tanımlıyoruz. Hamas bayrağı şimdiye kadar yasaklanmadı. Ancak bir terör örgütünün kullandırğı ve terörü simgeleyen bu bayrak da yasaklanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra sosyal demokrat SPD’den yapılan bir açıklamada, Ceza Kanunu'nun 86‘ıncı maddesinin, sadece anayasaya aykırı örgütlerin değil, aynı zamanda terör örgütlerinin simgelerini de yasaklayacak şekilde genişletilmesini talep etmişti.