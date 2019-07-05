Almanya'da PEGIDA'cıların Lübcke cinayetine ilişkin söylemleri infiale yol açtı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Dresden kentinde 2014 yılında kurulan İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin gösterisinde, Kassel Valisi Walther Lübcke cinayetine ilişkin sarf edilen sözler infiale yol açtı.

PEGIDA'cı göstericileri takip eden Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD muhabirlerinin Kassel Valisi Lübcke'nin öldürülmesi konusundaki sorusuna gösteriye katılan Almanlardan bazılarının, "Aşırı sol tehlikesine kıyasla her iki ya da üç yılda bir, bazı nefret nedenleriyle cinayet nispeten normal.", 'Ben Walter Lübcke'yi vatan haini olarak görüyorum. Kim kendi milletinin göç politikası yüzünden ülkeyi terk etmesini istiyorsa benim gözümde vatan hainidir.'', ''İşlenen cinayet bir nevi insani tepkidir.'' karşılığını vermesine siyasilerden tepki geldi.

Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, göstericilerin Lübcke cinayetine ilişkin kullandığı ifadeleri "iğrenç, utanç verici ve tümüyle kabul edilemez" olarak niteledi.

Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı (CDU) Armin Laschet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl bir zamanda yaşıyoruz ki, kameralar önünde cinayet için 'iyi oldu' deniliyor. İnsan bu tür şeylerden ürperiyor.'' ifadesini kullandı.