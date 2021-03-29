Almanya'da perakendecilerden herkese 500 euro hediye talebi

Almanya'da koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilediği ekonominin ve ticaretin canlanması için perakendeciler her vatandaşa 500 euro tutarında hediye çeki verilmesini talep ediyor. Almanya Ticaret Birliği (HDE) Başkanı Stefan Genth, "Her vatandaşa ilaveten 500 euro ile 40 milyar euroya kadar bir piyasa talebinin yaratılması mümkün olabilir" diye konuştu. Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte Genth, "pandeminin kontrol altına alınması ve insanların baskı hissetmeden, rahatça yeniden alışverişe çıkma isteği duyması" halinde söz konusu hediye çeklerinin de düşünülebileceğini söyledi.

"İhtiyaç ve gelirden bağımsız hediye edilsin" teklifi

HDE Başkanı Stefan Genth, 500 euroluk katkının diğer devlet yardımı veya işsizlik desteği gibi ödemelerin dışında tutulması, onlara mahsuben verilmemesi gerektiğini söyledi. Genth ödemenin çalışanlarda maaşın, emeklilerde emeklilik maaşlarına eklenebileceğini, geçim yardımı alanlarda da belediyeler tarafından verilen desteğin üzerine konabileceğini söyleyerek teknik alt yapı için de somut öneri getirdi.