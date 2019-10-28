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Almanya'da PKK bayraklı paylaşıma ceza

28.10.2019 19:53 | Son Güncelleme

Sol Partili Cansu Özdemir, Almanya’da yasaklı PKK bayrağının göründüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı davada 4 bin 500 euro para cezasına çarptırıldı.

Almanya'da PKK bayraklı paylaşıma ceza

Hamburg Eyalet Meclisi Sol Parti Grup Eşbaşkanı Cansu Özdemir, Almanya'da yasaklı olan PKK bayrağının göründüğü bir fotoğrafı Twitter'da paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

Hamburg- Altona İdare Mahkemesi'nde görülen davada Dernekler Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunan Özdemir'e 4 bin 500 euro para cezası verildi, ancak mahkeme para cezasını tecil etti. Ayrıca Özdemir'in kamu yararına çalışan bir derneğe bin euro bağışta bulunmasına hükmedildi.

Cansu Özdemir mahkemenin kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Özdemir, PKK flamalarının görüldüğü Alman haber ajansı dpa'ya ait bir fotoğrafı Kasım 2017'de Twitter hesabında, Almanca ve İngilizce, "PKK yasağı kaldırılsın! ForbiddenInGermany!" notuyla paylaşmıştı.

Özdemir savunmasında paylaşımın vatandaşları bilgilendirme amacı taşıdığı için yasak kapsamında bulunmadığını ileri sürmüş ancak mahkeme heyeti bu gerekçeyi geri çevirmişti.

PKK Almanya'da 1993'ten beri yasaklı örgütler listesinde

PKK, Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alıyor ve 1993 yılından bu yana Almanya'da yasaklı. Alman Dernekler Yasası, yasaklı örgütlerin sembol ve bayraklarının paylaşılmasını yasaklıyor.

Hakkında başlatılan hukuki süreç üzerine Twitter hesabından 9 Mart 2018 tarihinde bir açıklama yapan Özdemir, Almanya'nın 1993 yılından bu yana yürürlükte olan yasakların kapsamını genişlettiğini, "Kürtlere ve Kürtlerin direnişiyle dayanışma gösterenlere yönelik baskıların yoğun bir şekilde arttığını” söylemişti.

"PKK'yı bir terör örgütü olarak görmüyorum” ifadelerine yer veren Özdemir, "Sözlerimin arkasındayım! PKK bir terör örgütü değildir, bu nedenle paylaşımımın arkasındayım” görüşünü ifade etmişti.

dpa, DW / TY, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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