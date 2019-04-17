Almanya’da PKK yandaşlarına hapis cezası

BERLİN (AA) - Almanya'da Celle Yüksek Eyalet Mahkemesi, Aşağı Saksonya eyaletinin Garbsen kentinde bir Türk'e ait iş yerine ve Hannover kentinde bir otomobile kundaklama girişiminde bulunan terör örgütü PKK yandaşı 4 sanıktan ikisini 2'şer yıl 3'er ay, diğer ikisini de 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çaptırdı.

Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, yaşları 21 ila 24 arasında bulunan Nabi M, Khaled K, Sabri K. ve Mohammed O, ağır kundaklama girişiminde bulunmak ve yabancı bir terör örgütünü desteklemekten dolayı Celle Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Garbsen kentinde Türk'e ait bir iş yerini kundaklama girişiminde yer alan Khald K. ve Mohammed O'nun 2'şer yıl 3'er ay hapis cezası verildiği belirtilen haberde, Nabi M. ve Sabri K’nın Garbsen'deki olayın yanı sıra Hannover kentinde bir Türk'e ait otomobili ateşe verdiklerinden dolayı 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezası aldığı kaydedildi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ralf Günther kararı açıklarken yaptığı konuşmada, mahkeme heyetinin, 3’ü Suriyeli, 1’i Iraklı 4 sanığın PKK’yı desteklediklerine ikna olduğunu belirterek, sanıkların, izini kaybettiren PKK’nın gençlik yapılanmasında yer alan bir kişi tarafından teşvik edildiklerini söyledi.

Geçen yılın mart ayında Garbsen kentinde bir Türk'e aiti iş yerine ve Hannover kentinde bir otomobile yanıcı maddeyle saldırı yapılmıştı. Garbsen’de olay yerinde PKK'a ait bildiriler bulunmuştu.

