Almanya'da PKK yöneticilerine karşı 1220 dava

Federal hükümet, Alman Ceza Kanunu'nun 129b maddesi uyarınca açılan soruşturma sayısının 1988'den beri 1220'yi aştığını duyurdu.Almanya'da son yıllarda PKK'nın yönetici kadrolarına karşı açılan soruşturma ve davalarda büyük artış kaydedildi. Federal hükümet, sadece 2016 yılından 31 Ağustos 2020'ye kadar 786 kişi hakkında, toplam 721 soruşturma başlatıldığını açıkladı. Alman Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke ve partisinin meclis grubunun yönelttiği soru önergesinde, 1 Ocak 1988 yılından bu yana toplam kaç PKK yöneticisine, ne kadar soruşturma açıldığı ve kaçının hangi cezaları aldığı soruluyor. Hükümet, önergeye cevabında 1988 yılından 31 Ağustos 2020'ye kadar başlatılan soruşturma sayısını bin 220 olarak veriyor. Hakkında soruşturma açılan kişi sayısı da aynı zaman dilimi için bin 519. Açılan davalardan ikisi müebbet hapis cezası ile sonuçlanırken birinde beraat, ikisinda de takipsizlik kararı verildiği bildiriliyor. 94 davada ise sanıkların 8 ay ile 13 yıl arasında hapis cezaları aldığı belirtiliyor. 2016 yılından bu yana açılan davaların çoğunun ise devam ettiği dikkat çekiyor. Dernek ve gösteri yasakları bağlantılı soruşturma ve davalar bu rakamlara dahil değil.

PKK yöneticileri 129b'ye göre yargılanıyor Almanya'da PKK yöneticileri Alman Ceza Yasası'nın 129b maddesine göre yargılanıyor. Düzenleme, kökeni Almanya dışında olan örgütlenmeleri kapsıyor. Suç sayılan bir eylemin Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkede işlenmemiş olması, zanlı veya kurbanın Alman vatandaşı olması veya Almanya'da ikamet etmeleri halinde yargılanmasını mümkün kılıyor. 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında radikal İslamcı grupların yargılanması için ceza kanununa ilave edilen madde bugün Türkiye'den de DHKP-C, PKK gibi örgütlerin üyeleri için uygulanıyor. 129b, bugün daha çok "yabancı bir terör örgütü üyesi olma ve onun için faaliyet yürütme" iddialarıyla, somut bir şiddet eylemi olmaksızın kullanılıyor. Bu durumda zanlının Almanya'da ikamet etmesi halinde soruşturma ve yargı süreci için Almanya Adalet Bakanlığı'nın sadece o olay özelinde veya gelecekteki benzer soruşturma ve yargılamalarda da geçerli olmak üzere kovuşturmaya yetki vermesi gerekiyor. Alman Ceza Yasası'nın 129'ncü maddesi 1970'lerde silahlı mücadeleyi savunan bir örgüt olan Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun (RAF) şiddet eylemlerindeki artış üzerine 1976 yılında yürürlüğe konuldu. Söz konusu madde, olası bir suçun hazırlık aşamasında yer alanların yargılanıp cezalandırılmasının önünü açması itibariyle yoğun tartışmalara neden oldu. Bugün de düzenleme hala "işlenmemiş bir suçu cezalandırmayı mümkün kıldığı" gerekçesiyle eleştiriliyor. Savunanlar ise suçu işlenmeden engellediğini ve hayat kurtardığını iddia ediyor.

Jelpke: 129b kaldırılmalı Hükümete soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke, Almanya'da 129b'ye göre mahkum edilen veya hakkında soruşturma başlatılan Kürtlerin hiç birine bizzat burada işledikleri bir suç iddiasının yöneltilmediğini söylüyor ve Kürtlerin yasal ve siyasi faaliyetleri nedeniyle cezalandırıldıklarını savunuyor. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Jelpke, "Hakkında soruşturma başlatılan söz konusu Kürtlere ve siyasi faaliyet yürüten insanlara, tamamen yasal çalışmaları, gösteri veya etkinlik düzenlemeleri veya seçim kampanyalarına destek vermeleri, terör suçu olarak yöneltiliyor, zira arkasında PKK yöneticiliği olduğu tahmin ediliyor" eleştirisini getiriyor. Jelpke'ye göre, 129b'nin uygulanması için Adalet Bakanlığı'nın yargı organlarına yetki vermesini de "adalet sistemine siyasetin müdahalesi" olarak yorumluyor ve "Böylesi bir paragrafın bir hukuk devletinde yeri yok ve kaldırılmalı" talebinde bulunuyor. 2010'dan bu yana çok sayıda terör örgütü kararı