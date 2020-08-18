Almanya'da PKK yöneticisine 2,5 yıl hapis cezası

Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada Almanya’da faaliyet gösteren bir PKK yöneticisine iki buçuk yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme Başkanı Hâkim Thomas Bergmann, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan şahsın yurtdışında faaliyet gösteren terör örgütüne üyelikten suçlu bulunduğunu söyledi. Kararda 60 yaşındaki sanığın Mayıs 2018'de PKK'nın Mainz bölgesi yöneticiliğini üstlendiğine hükmedildi. Söz konusu bölgenin Mainz kentinin yanı sıra Rheinhessen ve Hessen'in bazı kesimlerini de kapsadığı belirtildi.

223 bin euro topladı, 250 euro aylık aldı

Mahkeme sanığın "Ali" takma adıyla PKK adına bağış topladığı, propaganda etkinlikleri organize ettiği ve bu faaliyetleri denetlediğine hükmetti. Terör örgütüne aktarılan paranın yaklaşık 223 bin euroyu bulduğu ve şahsın buna karşılık örgütten aylık 250 euro aldığı belirtildi.

27 Şubat tarihinde başlayan ve toplam 28 duruşmanın yapıldığı, 25 tanık ve 6 bilirkişinin dinlendiği davada savcılık sanık hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası talep etmişti. Sanık ise yaptığı tüm faaliyetlerin yasal olduğu yönünde savunma yaptı. Hâkim Bergmann sanığın PKK üyeliğini "ne kabul ne de reddettiğini" söyledi.