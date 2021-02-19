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Almanya'da PKK yöneticisine hapis cezası

19.02.2021 22:52 | Son Güncelleme:
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Almanya'da PKK yöneticisine hapis cezası

Almanya'da PKK'nın üst düzey yöneticiliğini yapmaktan yargılanan bir Türk vatandaşı, "yabancı terör örgütüne üyelikten" suçlu bulunarak 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da PKK'nın üst düzey yöneticisi olmakla suçlanan bir Türk vatandaşı hakkındaki davada karar açıklandı. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, Gökmen Ç. 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 38 yaşındaki Gökmen Ç.'nin Almanya’da PKK elemanı olarak tam zamanlı çalıştığının kanıtlandığı belirterek, sanığın "yabancı terör örgütüne üyelikten" suçlu bulunduğuna hükmetti.

Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK, 1993 yılından bu yana Almanya'da faaliyetleri yasak örgütler arasında bulunuyor.

PKK'ya 500 bin euro aktardı

Mahkeme, "Rojhat" kod adını kullanan Gökmen Ç.'nin önce Saarbrücken, Nisan 2018'den Haziran 2019'a kadar da Frankfurt ve Hessen bölgelerinde PKK'nın üst düzey yöneticisi olark görev yaptığını belirtti. Bölgedeki aktivistlere talimatlar verdiği ve bunların uygulanmasının görevleri arasında olduğu, ayrıca örgütün Avrupa'daki yöneticilerini düzenli olarak bilgilendirdiği ve bağış toplama faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi. Gökmen Ç.'nin Nisan 2018 ile Haziran 2019 tarihleri arasında arasında PKK'ya 500 bin euro göndermekten sorumlu olduğu belirtildi.

Bağış topladığını ve siyasi etkinlikler düzenlediğini kabul eden Gökmen Ç., ancak PKK’ya herhangi bir atıfta bulunmadı. Kendisini "yurtsever Kürt" olarak tanımlayan Gökmen Ç., baskıya uğradığı için siyasi olarak aktif çalışmalarda bulunduğunu savundu.

Gökmen Ç., geçen yıl Ocak ayında Frankfurt'ta tutuklanmış ve Ekim ayında davası başlamıştı.

AFP,dpa/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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