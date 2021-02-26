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Almanya'da PKK yöneticisine hapis cezası

26.02.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Almanya'da PKK'nın Mainz bölge yöneticisi Hüseyin A.

"yabancı terör örgütüne üyelik" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Almanya'da PKK'nın Mainz bölge yöneticisi "Çolak" kod adlı Hüseyin A. 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, 60 yaşındaki sanığın Hofheim, Mainz, Wiesbaden, Rüsselsheim, Kelsterbach ve Bad Kreuznach bölgelerini de kapsayan Mainz bölge yöneticisi olduğuna hükmetti.

Sanığın Mainz bölge yöneticisi olarak 2015 yılı Ağustos ayından bu yana yıllık bağış kampanyalarını organize etmek ve denetlemekle görevli olduğu, kampanyaların yanı sıra PKK'ya yakın etkinliklerle örgüte mali kaynak sağladığı belirtildi.

Sanığın şimdiye kadar topladığı paranın miktarı ve mali kaynakların boyutu ise dava sürecinde açıklığa kavuşturulamadı. Hüseyin A.'nın faaliyetleri karşılığında PKK'dan mali destek aldığı, pek çok kez PKK tarafından hesabına aylık 350 euroluk miktarlar yatırıldığı tespit edildi.

Şiddete başvurmama hafifletici sebep

Mahkeme, kararında sanığın hiçbir zaman bizzat şiddet ve baskıya başvurmamış, saldırı planlama ya da icrasına katılmamış olmasını hafifletici sebep saydı.

Sanık, dava sürecinde PKK Mainz bölge yöneticisi olduğu suçlamasını kabul etmemiş, bağış toplama faaliyetlerinde PKK yapıları içinde yer almadığını, "Türk devletinin saldırılarından etkilenen bölgelere destek için insanî faaliyet yürüttüğünü" savunmuştu.

Hüseyin A. 19 Mayıs 2020 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, ilk duruşması 8 Ocak tarihinde yapılmıştı.

19 Şubat'ta da PKK'nın Hessen, Rheinland-Pfalz ve Sauerland eyaletleri yöneticiliğini yapmakla suçlanan Gökmen Ç. hüküm giyerek 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW,dpa/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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