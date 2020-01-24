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Almanya’da PKK’nın sözde Kızılayına para yardımı yapan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

Almanya’da çalışan ve burada bölücü terör örgütü PKK’nın kurduğu sözde Kızılayına para yardımında bulunduğu öne sürülen şahıs, tatil için geldiği Adana’da gözaltına alınarak tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre Almanya’da yaşayan ve burada Barış Pınarı Harekatı ile öncesinde bölücü terör örgütü PKK’nın eylemlerine katılan ve sözde PKK Kızılayına para toplayıp 7 kez de 50’şer euro para yardımında bulunan Bayram A.’nın (32) Adana’ya geldiğini saptadı.

Almanya’da PKK’nın sözde Kızılayına para yardımı yapan zanlı tutuklandı

Almanya’da çalışan ve burada bölücü terör örgütü PKK’nın kurduğu sözde Kızılayına para yardımında bulunduğu öne sürülen şahıs, tatil için geldiği Adana’da gözaltına alınarak tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre Almanya’da yaşayan ve burada Barış Pınarı Harekatı ile öncesinde bölücü terör örgütü PKK’nın eylemlerine katılan ve sözde PKK Kızılayına para toplayıp 7 kez de 50’şer euro para yardımında bulunan Bayram A.’nın (32) Adana’ya geldiğini saptadı. Zanlının Seyhan ilçesinde bir evde olduğunu belirleyen polis, eve baskın yaptı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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