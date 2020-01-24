HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya'da PKK'ya para yardımında bulundu, Adana'da yakalandı

Almanya'da PKK'ya para yardımında bulundu, Adana'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

ADANA’dan 5 yıl önce işçi olarak gittiği Almanya’da, ‘PKK/KCK’ lehine düzenlenen gösterilere katılıp, örgüt için para yardımında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yürüttüğü tespit edilen Bayram Akan (32) Adana’da yakalandı.

Almanya'da PKK'ya para yardımında bulundu, Adana'da yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’dan 5 yıl önce işçi olarak gittiği Almanya’da, ‘PKK/KCK’ lehine düzenlenen gösterilere katılıp, örgüt için para yardımında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yürüttüğü tespit edilen Bayram Akan (32) Adana’da yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK lehine Almanya’daki Türkiye Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen eylemlere katılan Bayram Akan’ın, tatil için 15 Ocak’ta Adana’daki ailesinin yanına geldiği belirlendi. Barış Pınarı Harekatı’na karşı ‘kara propaganda’ da yürüttüğü tespit edilen Akan’ı yakalamak için harekete geçen polis, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’ndeki adrese baskın düzenledi. Örgüt tarafından kurulan sözde bir yardım kuruluşuna, teröristlere ve ailelerine destek için para yardımı yaptığı da saptanan Bayram Akan, çıkarıldığı adliyede ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Almanya'da PKK'ya para yardımında bulundu, Adana'da yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Bolu’da hamile ve engellilere kar tatiliBolu’da hamile ve engellilere kar tatili
Yüzmeye korkuyorlardı üzerinde yürüdülerYüzmeye korkuyorlardı üzerinde yürüdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili son dakika açıklaması

AFAD'dan Manisa depremiyle ilgili açılama: Çok güçlü

Ceren Damar cinayeti davasında karar günü

Ceren Damar cinayeti davasında karar günü

2020 askerlik yerleri sorgulama (e-Devlet 2000/1 askerlik sınıflandırma ve bedelli askerlik yerleri)

Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Haydarpaşa Garı restorasyonunda sona gelindi

Haydarpaşa Garı restorasyonunda sona gelindi

'Evde hırsız var' ihbarında bulundular! Hem hırsızlar hem ev sahipleri gözaltına alındı

İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay!

Son dakika: Ankara'da eski polislere FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da kritik operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.