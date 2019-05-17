Almanya’da plastik poşet tüketimi azalıyor

Bunun en büyük nedenleri toplumda çevre kirliliğine karşı oluşan bilinç ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesi.Almanya Ambalaj Piyasası Araştırmaları Topluluğu tarafından yapılan araştırmaya göre 2018 yılında Almanya’da kişi başına 24 plastik poşet tüketildi. Bu rakam 2017’de 29, 2016 yılında ise 45 olarak belirlenmişti.

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze konuyla ilgili olarak, "Almanlar plastik poşetleri giderek daha az kullanıyor. Bu da piyasayla vardığımız plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik anlaşmanın işe yaradığını gösteriyor" dedi.

2016 yılının Haziran ayında Almanya’da hükümet ile perakende satış mağazaları arasında varılan anlaşmayla müşterilerden her tür plastik poşet için ücret talep edilebiliyor. Bunun neticesinde ülkede plastik poşet tüketimi üç yılda yaklaşık yarı yarıya azaldı. Çevre Bakanı Schulze halihazırda üzerinde çalıştıkları yeni bir tasarıyla yakında meyve ve sebze ambalajlamada kullanılan plastiğin azaltılması için sektörle görüşeceğini dile getirdi.