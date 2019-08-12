Almanya'da plastik poşete yasak çağrısı

Almanya’da yılda kişi başına 24 naylon torba kullanılırken Türkiye’de bu rakam 440.Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze plastik poşetlerin ülke genelinde yasaklanmasını gündemine aldı. Sosyal demokrat bakan Schulze bakanlığının plastik poşetlerin tamamen yasaklanması için bir yasal çalışma yapacağını duyurdu ama henüz bir tarih vermedi. Amaçlarının tek kullanımlık plastikten vazgeçmek olduğunu belirten Schulze, 2015'ten bu yana plastik poşet kullanımının yüzde 64 azaldığına dikkat çekti.

Almanya’da tüketiciler her yıl 2 milyon plastik poşet tüketiyor. Almanya'da bir kişi yılda ortalama 24 plastik poşet kullanıyor. Bu miktara meyve ve sebze için kullanılan ince poşetler ekleniyor. Çevre Bakanlığı bu miktarın oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak plastik poşetleri tamamen yasaklamayı planlıyor. Plastik kullanımının Almanya'da azalmasında işletmelerle yapılan anlaşma çerçevesinde mağaza ve marketlerde plastik poşetlerin paralı olması uygulaması etkili oldu. Hatta pek çok market zinciri plastik poşetleri kaldırıp, yerine dayanıklı plastik çanta veya bez çanta sunuyor. Bazıları da meyve-sebze için kullanılan ince poşetleri kaldırarak yerine organik file koydu.