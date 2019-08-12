HABER

Almanya'da plastik poşete yasak çağrısı

12.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

Almanya, paralı olmasının ardından kullanımda yüzde 64’lük düşüş kaydedilmesine rağmen naylon torbaları tamamen yasaklamayı planlıyor.

Almanya'da plastik poşete yasak çağrısı

Almanya’da yılda kişi başına 24 naylon torba kullanılırken Türkiye’de bu rakam 440.Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze plastik poşetlerin ülke genelinde yasaklanmasını gündemine aldı. Sosyal demokrat bakan Schulze bakanlığının plastik poşetlerin tamamen yasaklanması için bir yasal çalışma yapacağını duyurdu ama henüz bir tarih vermedi. Amaçlarının tek kullanımlık plastikten vazgeçmek olduğunu belirten Schulze, 2015'ten bu yana plastik poşet kullanımının yüzde 64 azaldığına dikkat çekti.

Almanya’da tüketiciler her yıl 2 milyon plastik poşet tüketiyor. Almanya'da bir kişi yılda ortalama 24 plastik poşet kullanıyor. Bu miktara meyve ve sebze için kullanılan ince poşetler ekleniyor. Çevre Bakanlığı bu miktarın oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak plastik poşetleri tamamen yasaklamayı planlıyor. Plastik kullanımının Almanya'da azalmasında işletmelerle yapılan anlaşma çerçevesinde mağaza ve marketlerde plastik poşetlerin paralı olması uygulaması etkili oldu. Hatta pek çok market zinciri plastik poşetleri kaldırıp, yerine dayanıklı plastik çanta veya bez çanta sunuyor. Bazıları da meyve-sebze için kullanılan ince poşetleri kaldırarak yerine organik file koydu.

Ancak plastik poşetler plastik tüketiminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor. Bu nedenle Bakan Schulze, plastik meyve-sebze ambalajlarının da azaltılması için işletmelerle yeniden masaya oturmak istiyor.

Plastik poşetin çözünmesi 400 yıl sürebiliyor

Plastik poşetlerin çevreye, okyanuslara ulaşması durumunda yok olması 100 ila 400 yıl sürüyor. Plastik zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüşüyor ve besin zincirine karışıyor. Geçtiğimiz günlerde Filipinler'de kıyıya vuran bir balinanın karnında 40 kilo plastik olduğunun anlaşılması plastik sorununun küresel çapta yeniden tartışılmasında etkili oldu. Bundan kısa bir süre sonra Avrupa Birliği tek kullanımlık plastiklerin kullanımını 2021'den itibaren yasakladı. Birliğe üye ülkeler 2019 sonuna kadar kişi başına yıllık plastik tüketimini 90'a ve 2025 yılı sonuna kadar da 40 adete indirmekle yükümlü kılındı. Türkiye'de ise bir kişi yılda ortalama 440 poşet tüketiyor.

dpa, epd, Reuters / DK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÖlümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!Ölümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!
Koalisyon uçakları Yemen'de bir evi vurdu!Koalisyon uçakları Yemen'de bir evi vurdu!
ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Mesut Özil bombası! Transfer...

Mesut Özil bombası! Transfer...

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koalisyon uçakları Yemen'de bir evi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Koalisyon uçakları Yemen'de bir evi vurdu!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

Rusya'dan Google'a tehdit gibi uyarı!

Google'a tehdit gibi uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Hindistan'daki sel ve heyelanlarda 125 kişi öldü

Ülkede bilanço ağırlaşıyor... Ölü sayısı 125 oldu

Irak, Diyala vilayetindeki İran sınır kapısını kapattı

Irak, İran sınır kapısını kapattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.