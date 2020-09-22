Almanya’da polis aracına gamalı haç çizen genç tutuklandı

Almanya’nın Hagen kentinde polis aracına Neo-Nazi sembollerinden gamalı haç çizen 26 yaşındaki şahıs yakalanarak tutuklandı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Hagen kentinde 26 yaşındaki bir kişi tren istasyonu civarındaki bir polis aracının kapısına Neo Nazi sembollerinden gamalı haç çizerek kayıplara karıştı. Görgü tanıklarının polise ihbarda bulunmasının ardından şahsın yakalanması için ekipler harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan kişinin 26 yaşında olduğu, alınan ifadesinin ardından tutuklandığı aktarıldı.

Alman vatandaşı 26 yaşındaki şahsın, polise tekrar aynı sembolleri çizeceğini söylediği belirtildi. Hagen polisi ise zanlının herhangi bir ırkçı örgütle bağı olup olmadığını araştırıyor.

