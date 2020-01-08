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  4. Almanya’da polis kurşunuyla ölen Türkün cenazesi teslim alındı

Almanya’da polis kurşunuyla ölen Türkün cenazesi teslim alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 21:42 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Gelsenkirchen şehrinde 5 Ocak akşamı polis kurşunu ile ölen Mehmet Bulgu’nun cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul’a gönderildi.Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde geçtiğimiz 5 Ocak’ta polis kurşunu ile hayatını kaybeden 37 yaşındaki Mehmet Bulgu’nun cenazesi aile tarafından teslim alındı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Gelsenkirchen şehrinde 5 Ocak akşamı polis kurşunu ile ölen Mehmet Bulgu’nun cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul’a gönderildi.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde geçtiğimiz 5 Ocak’ta polis kurşunu ile hayatını kaybeden 37 yaşındaki Mehmet Bulgu’nun cenazesi aile tarafından teslim alındı. Cenaze törenine Türkiye’nin Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz da katıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Bulgu’nun cenazesi defnedilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

"Havaya ateş etseler kardeşim dururdu"
Öte yandan hayatını kaybeden Mehmet Bulgu’nun ağabeyi Ahmet Bulgu, polisin kardeşine 1 değil, 4 kurşun sıktığını söyledi. Ahmet Bulgu, "Kardeşim Almanya’ya 19 yaşında geldi. 5 evladı vardı. Kardeşimin kimseye saldıracak durumu yoktu. Havaya ateş etseler zaten dururdu. Ama tam 4 kurşun sıkmışlar. Avukat tuttum. Kardeşimi vuran polisten şikayetçiyim. Olayın aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz. Kardeşimin cenazesini İstanbul’a getireceğiz. Kardeşim hakkında çeşitli iddialar ortaya attılar. Şu an kesin olarak kimsenin bildiği bir durum yok. Şahit arıyorlar" dedi.

Kardeşinin suçsuz yere vurulduğunu ifade eden Mehmet Bulgu, "Polis, kardeşimi öldürmek yerine ayağına veya havaya ateş açabilirdi. Kardeşim suçsuz yere öldü. Evinde arama yapmışlar ama hiç bir şey bulamamışlar" ifadelerini kullandı.

Almanya polisi ise Ahmet Bulgu’nun karakolun önünde bulunan devriye arabasının önüne atlayıp sopa ile arabaya vurduğunu, polisin "dur" ihtarına rağmen bıçakla polislere saldırdığını açıklamıştı.

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