Almanya'da polise şiddet tartışması

Savcılık da olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yedi kişi hakkında yakalama emri verdi.Almanya'nın Stuttgart kentinde hafta sonunda yaşanan şiddet ve yağma olaylarıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma genişletiliyor. Mağazaların yağmalandığı ve polise taş ve şişelerle saldırıldığı olayla ilgili Stuttgart Savcılığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, olaylara karışan 16 yaşındaki bir kişi hakkında adam öldürmeye teşebbüs şüphesiyle yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelinin öğrencinin ölme ihtimaline rağmen yere düşen bir öğrencinin başına bilerek tekme attığı iddia ediliyor. Savcılığın açıklamasına göre, Pazartesi günü toplam yedi şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir şüpheli hakkında ise Pazar akşamı tutuklama kararı çıkartılmış, bir şüpheli ise şartlı olarak serbest bırakılmıştı. Yaşı 16 ile 33 arasında değişen ve Alman, Hırvat, Irak, Portekiz ve Letonya vatandaşlıklarına sahip şüphelilere kamu huzurunu bozma, adam yaralama, gibi suçlar yönetiltiyor. Olayın ardından geçici olarak gözaltına alınan 16 kişinin ise serbest bırakıldığı bildirildi.

Olayın nedeni araştırılıyor Yürütülen soruşturma çerçevesinde, olayın nedeni de araştırılıyor. Polis, şiddet olaylarını siyasi kaynaklı olmadığı ihtimali üzerinde duruyor. Baden-Württemberg eyaleti Emniyet Müdürü Stefanie Hinz, "Bu eylemlerin arkasında siyasi bir motivasyon veya dini bir motivasyon olduğuna dair henüz yoğun ipuçlarımız yok" dedi. Hinz olayın bütün yönleriyle soruşturulduğunu söyledi. Polis, eğlenmek amacıyla parti düzenleyen ve koronavirüs salgını nedeniyle son haftalarda dışarıda buluşan ve bu buluşmalara dair görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişilerin bu olaylara neden olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Hükümet ve muhalefet şiddeti kınadı Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'ta hafta sonunda yaşanan olaylar ülke çapında tepkiyle karşılandı. Başbakan Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, kentte yaşanan olayları "çirkin" olarak nitelendirerek hiçbir haklı yanının olmadığını ifade etti. Berlin'deki haftalık olağan basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Seibert, bunu yapanların devleti ve vatandaşları hedef aldığını dile getirdi.

Stuttgart'a giden İçişleri Bakanı Horst Seehofer de kentte yaşanan olayları "hukuk devleti için bir uyarı sinyali" sözleriyle değerlendirdi. Seehofer Pazartesi günü Stuttgart'ta düzenlediği basın toplantısında, olayın faillerine "sert cezalar" verilmesi beklentisi içinde olduğunu söyleyerek burada "hukuk devletinin inandırıcılığının" söz konusu olduğunu belirtti. Stuttgart'taki olayların tüm ülkede yaşanan şiddetin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden İçişleri Bakanı, Almanya'da polis ve ilk yardım ekiplerine yönelik şiddet ve hakaretlerin son zamanlarda arttığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de polisi hedef alan şiddeti kınayarak, polise destek veren açıklamalarda bulundu. Steinmeier, Berlin'de yaptığı açıklamada, polise yönelik saldırıların "hukuk devletinin bütün yöntemleri ile cezanlandırılması gerektiğini" söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı, Stuttgart'ta olduğu gibi "şiddet, vandalizm ve saf vahşetin" hukuk devletinin bütün sertliği ile kovuşturulması ve cezalandırılması gerektiğini vurguladı.