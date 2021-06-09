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Almanya’da polislere ırkçı sohbet grubu baskını

09.06.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hessen eyaletinde ırkçı mesajlaşma gruplarında paylaşımlar yaptıkları kuşkusuyla 20 polisin ev ve işyerinde arama yapıldı.

Almanya’da polislere ırkçı sohbet grubu baskını

Almanya’nın Hessen Eyaleti'nde aşırı sağcı sohbet gruplarında mesajlaştıkları şüphesiyle, aralarında özel birlik görevlilerinin de bulunduğu 20 polisin ev ve işyerinde arama yapıldı.

Wiesbaden Asayiş Dairesi ve Frankfurt Savcılığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, şüphelilerin mobil mesajlaşma uygulamalarında, aşırı sağ içerikli, halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek nitelikte içerikler paylaştıkları iddia edildi. Ayrıca şüphelilerin anayasa karşıtı örgütlerin işaret ve sembollerini kullandıkları da ileri sürüldü.

Biri emniyet teşkilatından ayrılmış, 19'u ise polislik mesleğini sürdüren 29-54 yaş arası 20 zanlı hakkında Nisan ayından bu yana soruşturma yapılıyor. 19 polise soruşturmanın salahiyeti bakımından görevden el çektirilmişti.

Yaşları 29 ve 54 arasında değişen polislerin paylaştıkları mesajların çoğu 2016 ve 2017 yıllarında yazılmış. Gruptaki kayda değer son paylaşım ise 2019'un başında yapılmış. 20 sanığın 17'si sohbet gruplarında eski bir Nasyonal Sosyalist örgüte ait kışkırtıcı içerikler ve görselleri etkin bir şekilde yaymakla suçlanıyor. Diğer üç sanığa ise üst düzey görevli olarak sohbet gruplarında yer aldıkları, bu eylemi durdurma girişiminde bulunmadıkları suçlamaları yöneltiliyor.

Frankfurt polisi, ırkçı sohbet grubunun varlığını, çocuk pornosu görüntüleri bulundurduğu şüphesiyle bir polis memuru hakkında yürüttüğü soruşturma neticesinde tespit etmişti. Soruşturma kapsamında incelenen görüşme ve mesaj kayıtları ile ırkçı paylaşımlar gün yüzüne çıkarıldı.

Hessen emniyetine mensup polislerin katıldığı aşırı sağ içerikli mesajlaşma gruplarına ilk olarak 2018 yılı sonunda rastlandı. Frankfurt Savcılığı, aşırı sağcı sohbet grubunda yer aldığı gerekçesiyle Mühlheim am Main'den üst düzey bir polis memuru hakkında 2019 yılında soruşturma başlatmıştı.

AFP/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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