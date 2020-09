Almanya'da popülistlerin sayısı azaldı

İki yıl önce yapılan araştırma her üç kişiden biri popülist olarak nitelendirilmişti.Almanya'da yapılan bir araştırma, Almanlar arasında popülist eğilimlerinin azaldığını ortaya koydu. Bertelsmann Vakfı ile Berlin Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından YouGov araştırma şirketine yaptırılan "Popülizm Barometresi 2020" başlıklı araştırmaya göre, seçme hakkı olan her beş kişiden birinin popülist görüşlere sahip olduğu belirlendi. 2018'de yapılan araştırmada, her üç kişiden birinin popülist olduğu tespit edilmişti.

Araştırmaya göre, popülist olmayan seçmenlerin sayısının da arttığı belirtildi. 2020'de neredeyse her iki seçmenden birinde popülist eğilimler olmadığı kaydedildi. 2018 yılında popülist olmayan seçmenlerin oranı yüzde 31,4 olmuştu. Haziran ayında yapılan ankete 10 bin seçmen katıldı.

Araştırmada, popülistler arasında devlet ve toplumun işleyişine dair yaygın olarak kullanılan ifadeleri onaylayanlar "popülist" olarak nitelendirdi. Bunların "Siyasi partiler sadece seçmenlerin oyunu istiyor ama ne düşündüğü ile ilgilenmiyor" veya "Siyasetin 'uzlaşma' olarak nitelendiği esasen kendi düşüncelerine ihanet etmek" gibi ifadeler olduğu belirtildi.