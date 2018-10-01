Almanya'da popülizm yükselişte

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, her üç Alman seçmenden biri popülist ve düzen karşıtı partilere kısmen sempati duyuyor.

Bertelsmann Vakfı'nın 3 bin 427 katılımcı ile düzenlediği ve 2017 yılında yapılan genel seçim sonuçlarındaki oy dağılımına göre oluşturulan anket, bireyleri "düzen karşıtı davranışlar", "çoğulculuk karşıtlığı" ve daha fazla "egemenlik" gibi kategorilerde inceledi.

Buna göre katılımcıların yüzde 59'u "Demokrasinin işleyişinden gayet mutluyum" önermesine katıldıklarını belirtirken, bir yıl önceki ankete göre yüzde 68'lik orandan 9 puanlık bir düşüş yaşandı.

AfD yükselişte

Belli bir dereceye kadar popülist eğilimler taşıdığını belirten her sekiz seçmenden biri, kendisini merkez siyasete yakın gördüğünü belirtirken; araştırma sonuçlarına göre sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bu bulgulardan yararlanarak oylarını arttırabileceği kaydedildi.

Araştırmanın yazarları Robert Vehrkamp ve Wolfgang Merkel, "Sağ siyaseti destekleyen seçmen AfD'ye oy veriyor çünkü parti sağ kanatta yer alıyor. Ancak merkezde duran seçmenin popülizm sempatisine dokunabildiği için bu kişiler de AfD'ye oy verecektir" ifadesini kullandı.