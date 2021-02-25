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Almanya’da radikal İslamcı dernek yasaklandı

25.02.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Almanya’da radikal İslamcı dernek yasaklandı

Anayasal düzene karşı olduğu ve Şeriat’ı tek meşru yönetim olarak gördüğü belirtilen Cemaat’u Berlin adlı dernek yasaklandı.

Derneğin mallarına el konuldu.Berlin ve Brandenburg'da faaliyet gösteren Cemaat'u Berlin adlı selefi örgütlenmesi yasaklandı. Polis Perşembe sabahı derneğe ait 26 noktaya baskın düzenledi. 850 emniyet görevlisinin katıldığı baskınlarda çok sayıda belgeye el kondu.

Berlin Senatosu İçişleri ve Spor Dairesi'nden yapılan açıklamada, Perşembe gününden itibaren söz konusu derneğin tüm faaliyetlerden men edildiği, mal varlıklarına da el konulduğu bildirildi.

Tevhid Berlin adıyla da bilinen selefi yapılanması Cemaat'u Berlin'e yapılan baskınların derneğin kapatılmasına yönelik delil sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Senato, Cemaat‘u Berlin yapılanmasının anayasal düzene ve uluslararası uzlaşı fikrine karşı olduğu, silahlı cihat ve sivillere yönelik saldırıları desteklediği, suikastları meşrulaştıran bir şehitlik kültünü desteklediği ve IŞİD ideolojisini teşvik ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Kapatma gerekçesine ek olarak, Cemaat'u Berlin'in anayasanın demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkesini reddetmesi de gösterildi. Açıklamada, faaliyetleri yasaklanan oluşumun Şeriat'ın tek meşru yasa olduğu bir düzen istediğine dikkat çekildi.

Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel , "Cemaat'u Berlin ya da diğer adıyla Tevhid Berlin genç ve çok radikal cihatçı bir selefi derneğidir " dedi. Geisel oluşumun 2017'de yasaklanan Berlin'de faaliyet gösteren Fussilet 33'ü örnek aldığını kaydetti.

"Yasak,diğer tüm radikal dini yapılanmalara açık bir işarettir" diye konuşan Geisel, "Terörün kökleriyle sürekli olarak mücadele ediyoruz. Terörün yayıldığı ve sözde İşid'in yüceltildiği alanlara müsamaha göstermiyoruz" dedi.

Kadın ve erkeklerden oluşan dernek üyelerinin düzenli olarak evlerde ve parklarda bir araya gelerek ders işledikleri ve ibadet yaptıkları kaydedildi. Derneğin ideolojik faaliyetlerini ise internet veya el ilanları ile duyurduğu belirtildi.

AFP,epd/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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