Almanya'da radikal İslamcılara yönelik 149 yeni soruşturma açıldı

Almanya’da Federal Başsavcılıkradikal İslamcı terörizm şüphesiyle yılın ilk yarısında 149 soruşturma başlattı. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin konuyla ilgili soru önergesine hükümetin verdiği yanıta göre soruşturmaların büyük çoğunluğu terör örgütü üyeliği şüphesiyle açıldı. Almanya'da en son Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir kişiye cinayet hazırlığında oldukları iddiasıyla Tacik bir terör hücresinin üyeleri yakalanmıştı.

Federal Başsavcılık ocak ayı başından haziran ayı sonuna kadar 159 kişinin suçlandığı toplam 230 soruşturma başlattı. 94 soruşturma eyalet savcılıklarına devredilirken 55 soruşturma başsavcılık tarafından sürdürülüyor. 81 soruşturma ise kapatıldı.

Kendilerini ihbar ediyorlar

Suçlanan kişilerin büyük çoğunluğunun Almanya ya da Suriye, Afganistan ve Somali vatandaşı oldukları öğrenildi. Soruşturma makamları ile Federal Göç ve Mülteciler Dairesi çalışanlarının deneyimlerine göre ilticacılar daha önce bir terör örgütüne üye oldukları yönünde bilgi vermeleri halinde sınırdışı edilmeyi önleyebileceklerini düşünerek kendilerini ihbar ediyor. Aslı olmayan bu ihbarlar da soruşturma sayısının artmasında rol oynuyor.