Almanya'da radikal İslamcılara yönelik operasyon

Almanya'nın Berlin, Brandenburg, Kuzey Ren Vestfalya ve Thüringen eyaletlerinde radikal İslamcılara yönelik operasyon düzenlendi. Berlin Polisi ve Berlin Başsavcılığı "eldeki mevcut bilgilere göre" somut bir saldırı tehlikesi bulunmadığını açıkladı. Ancak şüphelilerin Berlin'deki bir sinagogda ve alışveriş merkezinde keşif yaptıkları belirtildi.

"Devleti tehdi eden ağır şiddet eylemi şüphesiyle" başlatılan soruşturmada Berlin'de altı olmak üzere Ludwigsfelde, Hagen ve Arnstadt kentlerinde toplam dokuz eve baskın düzenlendi. Baskınlarda para, kesici ve delici aletler, veri taşıyıcılarına el kondu. Operasyona eyalet emniyet teşkilatlarına bağlı yaklaşık 180 polis memuru katıldı.

Spiegel'in haberine göre şüpheliler eylül ayı sonunda Berlin Yeni Sinagogu'ndan dört adet görüntü aldı ve ayrıca birçok alışveriş merkezinde de keşif yaptı. Berlin Başsavcılığı Sözcüsü Martin Steltner bu bilgiyi doğrulamazken "şüphelilerden birinin cep telefonunda muhtemel bir saldırı hedefine ait fotoğraflar bulunduğunu" söyledi.