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  4. Almanya'da radikal İslamcılara yönelik operasyon

Almanya'da radikal İslamcılara yönelik operasyon

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Almanya'da bazı bölgelerde keşif faaliyeti yaptıkları belirtilen radikal İslamcılara yönelik dört eyalette eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Almanya'da radikal İslamcılara yönelik operasyon

Almanya'nın Berlin, Brandenburg, Kuzey Ren Vestfalya ve Thüringen eyaletlerinde radikal İslamcılara yönelik operasyon düzenlendi. Berlin Polisi ve Berlin Başsavcılığı "eldeki mevcut bilgilere göre" somut bir saldırı tehlikesi bulunmadığını açıkladı. Ancak şüphelilerin Berlin'deki bir sinagogda ve alışveriş merkezinde keşif yaptıkları belirtildi.

"Devleti tehdi eden ağır şiddet eylemi şüphesiyle" başlatılan soruşturmada Berlin'de altı olmak üzere Ludwigsfelde, Hagen ve Arnstadt kentlerinde toplam dokuz eve baskın düzenlendi. Baskınlarda para, kesici ve delici aletler, veri taşıyıcılarına el kondu. Operasyona eyalet emniyet teşkilatlarına bağlı yaklaşık 180 polis memuru katıldı.

Spiegel'in haberine göre şüpheliler eylül ayı sonunda Berlin Yeni Sinagogu'ndan dört adet görüntü aldı ve ayrıca birçok alışveriş merkezinde de keşif yaptı. Berlin Başsavcılığı Sözcüsü Martin Steltner bu bilgiyi doğrulamazken "şüphelilerden birinin cep telefonunda muhtemel bir saldırı hedefine ait fotoğraflar bulunduğunu" söyledi.

Berliner Zeitung'un haberine göre Berlin ve Brandenburg'da en az üç kişi gözaltına alındı. Çeçen kökenli şüphelilerin 23 ile 28 yaşları arasında olduğu belirtiliyor.

Tagesspiegel: Almanya'daki selefilerin sayısı 12 bin 150

Öte yandan Tagesspiegel gazetesi Almanya'daki Selefilerin sayısının geçen yıl yaklaşık 850 artarak 12 bin 150'ye yükseldiğini duyurdu. Gazetenin haberine göre ülkedeki Selefilerin sayısı 2011 yılından bu yana üç katına çıktı. Alman iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Teşkilatı, Selefilerin sayısını 9 yıl önce 3 bin 200 olarak kaydetmişti.

Berlin'de Selefilerin sayısının 100 artarak 1120 olduğu, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 3 bin 200 olduğu belirtiliyor. Hamburg'da ise sayının düştüğü ifade ediliyor.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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