HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da Radikal İslamcıların Sayısı Azaldı

Almanya'da Radikal İslamcıların Sayısı Azaldı

02.09.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya hükümetinin verilerine göre, güvenlik birimlerinin "tehlikeli" olarak sınıflandırdığı radikal İslamcıların sayısı azaldı. 2019’da bu kategoride olan kişi sayısı 774’ken, 1 Temmuz 2021 itibarıyla 330’a geriledi

Almanya'da Radikal İslamcıların Sayısı Azaldı

Almanya hükümetinin verilerine göre, güvenlik birimlerinin "tehlikeli" olarak sınıflandırdığı radikal İslamcıların sayısı azaldı. Terör saldırısı düzenleme potansiyeline sahip kişileri "tehlikeli" olarak kayıt altına ve takibe alan Alman istihbaratı Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), 2019’da bu kategoride olan kişi sayısının 774’den, 1 Temmuz 2021 itibarıyla 330’a gerilediğini gösteriyor.

Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Federal Meclis parti grubunun hükümete yönelttiği soru önergesine verilen yanıtta, söz konusu kişilerden 11'inin Türk vatandaşı, 186'sının Alman vatandaşı ve geri kalanların da başka bir ülkenin vatandaşı olduğu açıklandı.

Yabancı pasaportlu radikal İslamcılar arasında ilk sırayı 61 kişiyle Suriyeliler alırken 17'sinin Irak, 13'ünün de Rus olduğu belirtildi. Sekiz radikal İslamcının hangi ülkenin vatandaşı olduğunun açıklığa kavuşturulamadığı, ikisininse hiçbir ülkenin vatandaşı olmadığı kaydedildi.

Güvenlik ve istihbarat çevrelerinden yapılan yorumlarda, terör saldırısı düzenleme potansiyeli taşıyan radikal İslamcı sayısındaki azalmanın nedeni olarak son yıllarda artan izlenme baskısı, çok sayıda radikal İslamcı derneğin yasaklanması, sınır dışı uygulamaları ve radikallikten uzaklaşmaya yönelik çalışmalar belirtiliyor.

Almanya son olarak geçen yıl, "İsrail devletinin şiddet yoluyla yok edilmesi çağrıları yaptığı ve varoluşunu sorguladığı" gerekçesiyle Hizbullah örgütünü yasaklamıştı. Berlin Breitscheid Meydanı'nda beş yıl önce düzenlenen terör saldırısından bu yana izlenme baskısının, ev baskınları ve gözaltı kararlarının artmasının radikal İslamcı çevrelerde "ürkütücü bir etki" yarattığı belirtilirken IŞİD ve diğer radikal İslamcı terör örgütlerinin, Suriye ve Irak’ta etkilerini yitirmelerinin de terör eğilimli kişilerin azalmasına neden olduğu ifade ediliyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Aralık 2016'da Tunus vatandaşı Anis Amri adlı radikal İslamcı terörist, gasp ettiği bir TIR'la bir noel panayırında dalmış ve 12 kişinin ölümüne neden olmuş, saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Güvenlik uzmanları, Almanya’daki terör saldırısı potansiyeline sahip kişilerin sayısında yaşanan düşüşe rağmen, terör riskinin hala devam ettiğini ifade ediyor.

Son günlerde yapılan çok sayıda analiz ve yorumda Taleban’ın, Afganistan’da denetimi ele geçirmesinin radikal İslamcı çevrelere yeni bir ivme kazandıracağı ifade edilirken istihbarat çevrelerinin, "yalnız kurt" olarak tanımladığı, internet ortamında kendi kendilerine radikalleşen cihatçıların, Afganistan’daki gelişmelerden heveslenerek bireysel eylemler düzenleyebileceği uyarısı yapılıyor. Ayrıca Selefilerin sayısının da arttığı belirtiliyor.

Federal Anayasayı Koruma Örgütü’nün geçen yıl yayımladığı raporundaki sayılara göre, ülkedeki Selefilerin sayısı 12 bin 150'yle tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. İstihbarat yetkilileri, cihatçı Selefilerin eskiye kıyasla provokatif eylemlerden kaçınıp, cami ya da bölgeler üstü organizasyonlarda propaganda yapmak yerine daha küçük çevrelerde toplandığını ve özellikle de sanal ortamda gençlere ulaşmaya ağırlık verdiğini vurguluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! Maske takmadı, restoran tezgahına idrarını yaptıSkandal! Maske takmadı, restoran tezgahına idrarını yaptı
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
Dünyada yeni mutasyon paniği! Yayılıyor, ülkeye gelen yolcularda görüldüDünyada yeni mutasyon paniği! Yayılıyor, ülkeye gelen yolcularda görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı!

Çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı!

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Mali'nin kızından yatak pozu! "Eller yukarı"

Mali'nin kızından yatak pozu! "Eller yukarı"

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.