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Almanya'da rafineride patlama: 8 yaralı

01.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

Almanya'nın Ingolstadt kenti yakınlarında bulunan Bayernoil rafinerisinde patlama ve ardından yangın meydana geldi.

Almanya'da rafineride patlama: 8 yaralı

Sekiz kişinin yaralandığı patlamanın nedeni henüz belirsiz.Ingolstadt yakınlarındaki Vohburg an der Donau kentinde bulunan Bayernoil rafinerisinde patlama ve yangın meydana geldi. Patlama birkaç kilometre öteden duyuldu.

Almanya saatiyle sabah 5:30 sularında gerçekleşen patlama sonucunda sekiz kişi yaralanırken, üç kişi "orta ve ciddi yaralanmalardan ötürü" hastaneye kaldırıldı.

Polisin aktardığı bilgilere göre, patlama yüzünden yaklaşık bin 800 kişi kısa süre için evlerini terk etmek zorunda kaldı. Olaydan yaklaşık üç saat sonra bölge sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verildi. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi. Pfaffenhofen Kaymakamlığı rafineriden yükselen dumanların halk sağlığını tehdit eden zararlı maddeler taşımadığını duyurdu. Vatandaşlardan evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, evlerdeki klima ve havalandırmaları çalıştırmamaları istendi.

Bavyera eyaletinde bulunan iki tesisinde 790 kişi istihdam eden Bayernoil, petrol, mazot, fuel oil ve zift üretiyor.

dpa/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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