Almanya'da Ramazan Bayramı

BERLİN/KÖLN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de ve Köln şehrinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.

Berlin'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Şehitlik Camisi'nde kılınan namaza Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer ve Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik katıldı. Büyükelçi Aydın namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi yerleşkesindeki DİTİB Köln Merkez Camisi'nde ise Müslümanlar birlikte namaz kılıp dua etti.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, bayram vaazında, ramazan ayının Kur’an ve oruç ayı olmanın yanı sıra birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, yeniden hatırlamanın ve kaynaşmanın zirve yaptığı ve gönülleri birleştiren bir ay olduğunu söyledi.

Ramazan ayında elde edilen manevi ve uhrevi kazanımların aynı hassasiyetle devam ettirilmesi gerektiğinin önemine değinen Dilek, "Ramazan ayı, bünyesinde birçok güzelliği barındıran muhteşem bir iklimdi. Onun gelişiyle gönüllerimizdeki rahmet tohumları, vahiy yağmurlarının da etkisiyle filizlendi, büyüdü, çiçek açtı. Bu rahmet çiçekleri ruhumuzu adeta cennete çevirdi. Mağfiret rüzgarlarıyla gelen bu manevi bahar, bizlere, ailemize, komşularımıza, hasılı tüm dünyaya rahmetin, umudun, öz benliğe dönüşün cemresi oldu." dedi.

Kılınan bayram namazının ardından Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Bakanı Kazım Türkmen ve din görevlileri cemaatle bayramlaştı.

Namaz sonrası cemaate tatlı ikram edildi.