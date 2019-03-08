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Almanya’da, Regaib Kandili coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 00:21 | Son Güncelleme

Mübarek üç ayların başlangıcı, Ramazanı şerifin habercisi olan Regaib Kandili, Almanya’nın Köln şehrinde yer alan DİTİB Merkez Camii’nde coşkuyla idrak edildi.Tüm dünyada olduğu gibi, Almanya’da da Müslümanlar üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili için camileri doldurdu.

Almanya’da, Regaib Kandili coşkusu

Mübarek üç ayların başlangıcı, Ramazanı şerifin habercisi olan Regaib Kandili, Almanya’nın Köln şehrinde yer alan DİTİB Merkez Camii’nde coşkuyla idrak edildi.

Tüm dünyada olduğu gibi, Almanya’da da Müslümanlar üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili için camileri doldurdu. Almanya’da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerin dolup taştığı bu gecede eller alemlerin Rabbi Yüce Allah‘a dualar için açıldı. Almanya genelindeki bütün camilerde Regaib Kandili münasebetiyle Kur’an-ı Kerim, mevlid-i şerif ve ilahiler okunarak gecenin anlam ve önemine binaen vaazlar verildi. Köln DİTİB Merkez Camii‘nde kandil özel programı gerçekleştirildi.

Akşam namazının ardından gerçekleştirilen Regaib Kandili programında, Köln DİTİB Merkez Camii din görevlileri Naci Şengün ve Seyfettin Erkan tarafından Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve mevlid-i şerif okundu. Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey tarafından Regaib Kandili‘nin dinimizdeki yeri, gecenin dua ve ibadetle geçirilmesinin manevi değerini anlatan bir konuşma yapıldı. Kuzey, konuşmasına Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın yaptığı duayı işaret ederek "Rabbimiz İslam ümmeti olarak bizlere Recep ve Şaban aylarını mübarek eyle, bizi biz kılan değerlerle mübarek eyle, bizlere, işlediğimiz bütün kötülükleri arkamızda bırakarak Kur’an ayına, Ramazan ayına kavuşmayı nasip eyle" şeklinde dua ederek başladı. Regaib Kandili’nin mübarek üç ayların müjdecisi olduğunu ifade eden Kuzey, "Regaib Kandili bizi mübarek üç aylara kavuşturan, Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi bir gece olarak tarih boyunca mümin topluluklarca idrak edilmiştir" dedi.

Program yapılan duaların ardından DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, cemaat ile tokalaşarak cemaatin kandilini kutladı.

Almanya’da, Regaib Kandili coşkusu

Almanya’da, Regaib Kandili coşkusu

Almanya’da, Regaib Kandili coşkusu

Almanya’da, Regaib Kandili coşkusu

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