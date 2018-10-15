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Almanya’da Rehine Krizi Atlatıldı

15.10.2018 18:59 | Son Güncelleme

Almanya'nın Köln kentindeki merkez tren istasyonunda iki saat süren rehine krizi sona erdi. Polis, bir kadını rehin alan saldırganı yakaladı. Alman polisi, saldırganın ciddi şekilde yaralı olduğunu, rehinenin ise yaralarının hafif olduğunu açıkladı

Almanya’da Rehine Krizi Atlatıldı

Almanya'nın Köln kentindeki merkez tren istasyonunda iki saat süren rehine krizi sona erdi. Polis, bir kadını rehin alan saldırganı yakaladı.

Alman polisi, saldırganın ciddi şekilde yaralı olduğunu, rehinenin ise yaralarının hafif olduğunu açıkladı.

İstasyonun içindeki bir eczanede yaşanan kriz, polisin yaptığı baskınla sona erdi. Saldırganın, kadını neden rehin aldığı ise açıklanmadı.

Olay nedeniyle merkez tren istasyonundaki yolcular tahliye edilmişti.

Alman dergisi Focus, olayda silah seslerinin duyulduğunu bildirmişti. Ancak polis bu bilgiyi teyit etmedi.

Almanya, iki yıl önce Noel pazarına kamyonlu saldırıda 11 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, hala alarmda.

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