Almanya’da Rehine Krizi Atlatıldı

Almanya'nın Köln kentindeki merkez tren istasyonunda iki saat süren rehine krizi sona erdi. Polis, bir kadını rehin alan saldırganı yakaladı.
Alman polisi, saldırganın ciddi şekilde yaralı olduğunu, rehinenin ise yaralarının hafif olduğunu açıkladı.
İstasyonun içindeki bir eczanede yaşanan kriz, polisin yaptığı baskınla sona erdi. Saldırganın, kadını neden rehin aldığı ise açıklanmadı.
Olay nedeniyle merkez tren istasyonundaki yolcular tahliye edilmişti.
Alman dergisi Focus, olayda silah seslerinin duyulduğunu bildirmişti. Ancak polis bu bilgiyi teyit etmedi.
Almanya, iki yıl önce Noel pazarına kamyonlu saldırıda 11 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, hala alarmda.
Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?
ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!
Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi
Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Okuyucu Yorumları 0 yorum