Almanya'da Rekor Sıcaklar

Avrupa’nın önemli bir bölümünde etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor ve can kayıplarına neden oluyor. Aşırı sıcak hava kütlesinin en çok etkilediği ülkeler arasında Almanya’da, sokakta, iş yerinde, kahvelerde, dost sohbetlerinde adeta tek konu var; sıcak.

Sahra Çölü’nden gelen ‘Ulla’ sıcak hava dalgasının doruk noktasına Pazar günü ulaşılması ve ülkenin birçok bölgesinde termometrenin 40 dereceyi bulması bekleniyor. Haziran 2019’un son yüz yılın en sıcak ayları arasında yer aldığına işaret eden meteoroloji uzmanları, olağanüstü sıcağın küresel ısınma süreciyle ve iklimdeki değişimle bağlantılı olduğunu savunuyor.

1946 sonrasında sürdürülen istatistikler göz önüne alındığında Almanya’da sıcaklık, dört haftadır normal ortalamanın dört derece üzerinde seyrediyor. Bu denli ve sürekli bir sıcak havaya alışık olmayan ülkede günlük yaşam neredeyse ağır çekimde sürüyor. İşletmeler çalışanlarına erken paydos verirken, sıcaktan bunalanlar kendilerini her fırsatta sayfiye yerlerine, göl ve havuz başlarına atıyor.