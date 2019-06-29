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Almanya'da Rekor Sıcaklar

29.06.2019 20:02 | Son Güncelleme

Haziran 2019’un son yüz yılın en sıcak ayları arasında yer aldığına işaret eden meteoroloji uzmanları, olağanüstü sıcağın küresel ısınma süreciyle ve iklimdeki değişimle bağlantılı olduğunu savunuyor

Almanya'da Rekor Sıcaklar

Avrupa’nın önemli bir bölümünde etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor ve can kayıplarına neden oluyor. Aşırı sıcak hava kütlesinin en çok etkilediği ülkeler arasında Almanya’da, sokakta, iş yerinde, kahvelerde, dost sohbetlerinde adeta tek konu var; sıcak.

Sahra Çölü’nden gelen ‘Ulla’ sıcak hava dalgasının doruk noktasına Pazar günü ulaşılması ve ülkenin birçok bölgesinde termometrenin 40 dereceyi bulması bekleniyor. Haziran 2019’un son yüz yılın en sıcak ayları arasında yer aldığına işaret eden meteoroloji uzmanları, olağanüstü sıcağın küresel ısınma süreciyle ve iklimdeki değişimle bağlantılı olduğunu savunuyor.

1946 sonrasında sürdürülen istatistikler göz önüne alındığında Almanya’da sıcaklık, dört haftadır normal ortalamanın dört derece üzerinde seyrediyor. Bu denli ve sürekli bir sıcak havaya alışık olmayan ülkede günlük yaşam neredeyse ağır çekimde sürüyor. İşletmeler çalışanlarına erken paydos verirken, sıcaktan bunalanlar kendilerini her fırsatta sayfiye yerlerine, göl ve havuz başlarına atıyor.

Sosyal medya platformlarında ilginç serinleme yöntemleri paylaşılırken, akşamları havanın serinlemesini umut edenlerse hayal kırıklığı yaşıyor. Gece saatlerinde de sıcaklık sürüyor ve ortalama 25 derecenin altına düşmüyor.

Yaşlılara ve hamilelere mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları çağrısı yapan sağlık yetkilileri, su tüketimi konusunda tasarruflu olunması uyarısında bulundu. Bahçelerin sulanmaması, havuzların doldurulmaması ve araçların mümkün mertebe çeşme suyu ile yıkanmaması konusunda vatandaş uyarılıyor.

Başkent Berlin’de ise kanalizasyonlarda su oranın azalması nedeniyle, borulardan ve rögar kapaklarından çevreye pis bir koku yayılıyor.

Tarım sektörünün temsilcileri de, hasat döneminin başladığı şu günlerde topraklarda kuraklık oluştuğunu, hayvanlar için doğal besin kaynaklarının azaldığını bildiriyor.

Okul tatilinde Berlin’de kalan vatandaşlar "Keşke Türkiye’ye gitseydik, orası daha serin. Burada çöl sıcağında bunalıyoruz" diyor.

Almanya’da geçen yaz da olağanüstü sıcaklık yaşanmış, en az 500 kişi sıcaklarla bağlantılı rahatsızlıklardan ötürü ölmüştü. Ölümlerin çoğu yaşlılar arasında görülürken, geniş çaplı orman yangınları da meydana gelmiş, tarım ürünleri zarar görmüştü.

Sıcak dalgasının önümüzdeki hafta geçici olarak etkisini kaybedeceğini, ancak Temmuz ve Ağustos aylarında genel olarak rekor sıcaklıkların beklendiğini belirten meteoroloji uzmanları, 2100’lü yıllara doğru Almanya’nın günümüze oranla 4 kat daha fazla sıcak günler yaşayacağı tahmininde bulunuyor.

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