Almanya'da 'Resesyon' Beklentileri Artıyor

Alman ekonomisi ağır bir ekonomik krize mi sürekleniyor? Almanya’da son haftalarda ekonomi ve siyaset çevrelerinden gelen analiz ve işaretlere bakılırsa, bu sorunun cevabı "evet, ülke resesyona girmek üzerinde" şeklinde.

Avrupa ekonomisinin amiral gemisinin mikroekonomik verilerinin büyük bölümü hâlâ olumlu bir tablo sergiliyor. Nitekim bütçe bu yılın ilk altı ayında 45 milyar 300 milyon Euro bütçe fazlası verdi. Bütçe fazlası sağlanmasının en önemli nedeni olarak da vergi gelirlerinin artışı gösterildi.

İstihdam piyasası da diğer AB ülkelerini kıskandıracak bir durumda. Geçen yıl Kasım’da yüzde 5 seviyesine gerileyerek son zamanların en düşüğüne inen işsizlik oranı, bu yıl yaz aylarında yüzde 4,9 ile bu dip seviyenin de altını gördü. Bu olumlu rakamlara rağmen, geçen yılın ikinci yarısından bu yana ekonomide gelen yavaşlama sinyalleri olumsuz bir havaya ve endişelere neden oluyor.

Hatta Alman gazetelerinin ekonomi sayfalarında şimdiden 2020’nin "kriz yılı" olacağını yazıyor. Uzun bir süre "durgunluk tehlikesi yok" diyen hükümetin de tavır değiştirmesi ve "olası krize hazırlıklıyız, çözüm üretiyoruz" mesajını vermesi tedirginliği artırdı.