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Almanya’da riskli bölge sayısı 227’ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 12:56 | Son Güncelleme

Almanya’da 100 bin kişilik yerleşim yerinde haftalık 50 vaka sınırının geçildiği bölge sayısının 227’ye yükseldiği açıklandı.Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid 19) salgınına ilişkin verileri takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI), 100 bin kişilik yerleşim yerinde haftalık 50 vaka sınırının geçildiği bölge sayısının 227’ye yükseldiğini açıkladı.

Almanya’da 100 bin kişilik yerleşim yerinde haftalık 50 vaka sınırının geçildiği bölge sayısının 227’ye yükseldiği açıklandı.
Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid 19) salgınına ilişkin verileri takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI), 100 bin kişilik yerleşim yerinde haftalık 50 vaka sınırının geçildiği bölge sayısının 227’ye yükseldiğini açıkladı. RKI, 55 bölgede vaka sayısının 100’ü geçtiğini, üç bölgenin ise 200’ü aştığını belirtti.
Günlük vaka sayısının 20 bini aşması halinde ülkede yeniden bir kilitlenme yaşanabileceği uyarısında bulunan Almanya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, temas, maske ve hijyen konusunda herkesin daha hassas olmasını istedi.
Alman Hastaneler Birliği Başkanı Georg Baum, korona virüs hastalarının sayısındaki mevcut keskin artışa karşı hazırlandıklarını açıklayarak şuanda 8 bin yoğun bakım ünitesinin boş olduğunu, talep edilmesi halinde ise bazı tedavilerin ertelenerek bu sayının 10 bine çıkarılabileceğini söyledi.
Öte yandan, Robert Koch Enstitüsü, korona virüs salgınında Almanya’da en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 14 bin 714 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede, son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 10 bin 3’e yükseldi. Aktif korona virüs vaka sayısının 93 bin 900 olduğu ülkede toplam vaka sayısının ise 418 bin 5’e ulaştığı, 314 bin 100 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

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