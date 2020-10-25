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Almanya’da Robert Koch Enstitüsü binasına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 18:30 | Son Güncelleme

Almanya’nın salgın hastalıklardaki yetkili kurumu olan Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) başkent Berlin’deki merkezine saldırı yapıldı.Almanya’nın salgın hastalıklardaki yetkili kurumu olan Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) başkent Berlin’de bulunan merkezine gece 02.40 saatlerinde yanıcı madde ile saldırı yapıldı.

Almanya’nın salgın hastalıklardaki yetkili kurumu olan Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) başkent Berlin’deki merkezine saldırı yapıldı.

Almanya’nın salgın hastalıklardaki yetkili kurumu olan Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) başkent Berlin’de bulunan merkezine gece 02.40 saatlerinde yanıcı madde ile saldırı yapıldı. Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Atılan yanıcı madde nedeni ile çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Eyalet Kriminal Polis Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganların birkaç kişi olduğu ve saldırganları arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Kriminal Polis Dairesi, saldırının kundaklama teşebbüsünden ayrı olarak siyasi bir saldırı olabileceği yönündeki bulgular nedeni ile soruşturmanın Federal Polise devredildiğini açıkladı.

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