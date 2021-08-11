Almanya'da Rusya İçin Casusluk Yapan Bir İngiliz Yakalandı

İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği'nde görevli David S., Rusya gizli servisine çalıştığı ve bilgi sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 57 yaşındaki zanlının, 2020 yılının Kasım ayından bu yana Rus istihbaratı adına çalıştığının ve para karşılığında gizli belge aktardığının saptandığını duyurdu.

David S.'nin Rus istihbaratından bir elemana en az bir kez bilgi aktardığının bilindiğini açıklayan Başsavcılık, gözaltının Alman ve İngiliz yetkililerin ortak soruşturması sonrası dün Berlin’in yakınındaki Potsdam kentinde gerçekleştirildiğini belirtti. Zanlının büro ve evinde arama yapıldı. David S.'in bugün, tutuklama istemiyle Federal Adalet Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor. İngiltere hükümeti adına bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, gözaltına alınma olayını doğrularken "Kraliyet hükümeti için çalışmak üzere sözleşmeli bir kişi dün Alman makamları tarafından tutuklandı. Devam eden bir polis soruşturması olduğu için daha fazla yorum yapmak uygun olmaz" dedi.

Almanya'da güvenlik birimleri, geçtiğimiz Haziran ayında, Augsburg Üniversitesi‘nde görevli Rus vatandaşı bir akademisyeni, Rus istihbaratına ajanlık yaptığı iddiasıyla tutuklamıştı. Federal Başsavcılık‘tan yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan görevlinin, Ekim 2020'den bu yana Rus istihbaratından görevlilerle gizli bir şekilde buluştuğu ve üniversitede yapılan araştırmalarla ilgili bilgi verdiğinin tespit edildiği aktarılmıştı. O zanlının da Rus istihbaratına verdiği bilgiler karşılığında para aldığı açıklanmıştı.

Almanya ve Rusya arasında sıklıkla benzer olaylar yaşanıyor. Federal Başsavcılık geçen Şubat ayında, Berlin'deki Federal Meclis binasının kat planlarını Rus istihbaratına ilettiği öne sürülen bir Alman vatandaşı hakkında da casusluk suçlamasıyla dava açtı. Söz konusunu kişinin, binadaki elektronik cihazların bakımını yapmakla görevlendirilen bir firma için çalıştığı ve kat planlarını içeren PDF dosyalarını, Rus istihbaratına aktardığı tespit edilmişti. 2016'da meclisteki bilgisayar sistemlerinin bir Rus hacker saldırısının hedefi olduğunu ortaya çıkmış, günlerce sistemi bloke eden saldırı sonrası meclisin bilgisayar sistemi değiştirilmek zorunda kalmıştı.

