Almanya'da Rusya'yla Kuzey Akım 2 Boru Hattı'na Karşı Sesler Artıyor

Sinir gazı noviçokla zehirlendiği tespit edilen Rus muhalif Alexei Navalny olayı Almanya’yla Rusya’yı karşı karşıya getirdi. Almanya’da siyaset ve medya Navaly’nin zehirlenmesine tepki olarak, Berlin‘in iki ülke arasındaki en önemli ticari proje olan, Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattından çekilmesini talep ediyor.
Rus doğal gazını Baltık Denizi altından Avrupa’ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 projesinin geleceği, önümüzdeki hafta Federal Meclis’in konuyla ilgili olağanüstü oturumunda ele alınacak. Oturumu talep eden Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, projenin durdurulması gerektiğini savunarak "Konunun kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Federal Meclis’in Navalny’ye yapılanlardan sonra, Rusya’yla olan ilişkileri ele alması gerekiyor" şeklinde açıklama yaptı.
Muhalefet partilerinden Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner, "Zehirle cinayet organize eden bir rejimle iş birliği yapılmaz, projelerde ortak olunamaz. Buna Kuzey Akımı 2 projesi de dahil" dedi. Navaly’nin muhtemelen Rusya yönetiminin emriyle zehirlenmesine tepkiler sadece muhalefetten gelmiyor. Hristiyan Demokrat CDU’nun Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer de "Ruslarla iyi bir ilişkimiz olmasını istiyoruz. Ancak Putin’in oluşturduğu sistemin, kendi çıkarları için şiddet kullanmaya, uluslararası kuralları ezmeye hazır ve saldırgan bir rejim olduğunu unutmamamız gerekiyor" dedi.
Birlik Partileri de tepkili
Birlik Partileri CDU/CSU’dan Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen bir adım daha ileri giderek Avrupa’nın, Rusya’ya sert tavır almasını ve boru hattı projesinin durdurulmasını istedi. "Putin’in anladığı tek bir dil var, o da gaz ve para" diyen Röttgen, Almanya’nın AB ülkeleriyle birlikte, Rusya’yı ekonomik açıdan izole etmesi gerektiğini savundu. Röttgen, 2021’de tekrar aday olmayacağını açıklayan Merkel’in başbakanlık koltuğuna aday isimlerden biri.
Navalny’nin zehirlendiğinin tespit edilmesinden sonra, alışılagelmişin dışında sert tepki gösteren, kabineyi acil durum toplantısına çağıran, düzenlediği basın toplantısında da "Cinayet teşebbüsünü en sert şekilde kınıyorum" diyen Merkel’in, Kuzey Akımı 2 konusunda alacağı tavır merakla bekleniyor.
Rusya'yı yaptırımlarla tehdit eden, ancak boru hattı projesinin durdurulmasına karşı olduğunu açıklayan Merkel’in, ilk aşamada AB ülkeleriyle birlikte Rusya’ya ortak yeni yaptırımlarla yetineceği tahmin ediliyor. Buna karşılık kamuoyundaki ve siyasetteki baskının artması sonucunda, Merkel’in de tavrının değişebileceği ve bugüne kadar Rusya’yla ilişkileri ticari çıkarlar nedeniyle belli bir dengede götürmeyi hedefleyen başbakanın, projeyi durdurabileceği yorumu yapılıyor.
Merkel'in Trump'ın baskısı sonucu adım attı imajı endişesi
Berlin’deki analizlerde, Almanya’nın, Rusya’yla olan işbirliğini sorgularken, ABD’de yapılacak Başkanlık seçimini de hesaba katması gerektiği vurgulanıyor. En son Kuzey Akımı 2 doğal gaz hattı yapımında görev alan Alman firmalara yaptırım tehdidinde bulunan Başkan Trump, Merkel’e uzun bir zamandır Rusya’yla arasında mesafe koyması için baskı yapıyor. Başbakan Merkel’in, Alman-Rus ilişkilerinde önemli kırılmalara yol açabilecek adımları, Başkan Trump’ın baskısı nedeniyle atmış olabileceği şeklindeki bir yorumdan da kaçındığı öne sürülüyor.
Öte yandan zehirlenme belirtileri nedeniyle komaya giren ve tedavi için 28 Ağustos tarihinde Berlin’e götürülen Navaly’nin durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Tedavinin sürdüğü Charite Hastahanesi’nden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Navaly’nin komada olduğu aktarılırken, durumunda bir iyileşme tespit edilmediği, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Alman hükümeti, Federal Ordu’ya ait askeri laboratuarda yapılan testlerde, Navalyn’in kanında "Noviçok grubundan kimyasal sinir gazının, şüpheye yer bırakmayacak şekilde" tespit edildiğini duyurmuştu.