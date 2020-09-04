Almanya'da Rusya'yla Kuzey Akım 2 Boru Hattı'na Karşı Sesler Artıyor

Sinir gazı noviçokla zehirlendiği tespit edilen Rus muhalif Alexei Navalny olayı Almanya’yla Rusya’yı karşı karşıya getirdi. Almanya’da siyaset ve medya Navaly’nin zehirlenmesine tepki olarak, Berlin‘in iki ülke arasındaki en önemli ticari proje olan, Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattından çekilmesini talep ediyor.

Rus doğal gazını Baltık Denizi altından Avrupa’ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 projesinin geleceği, önümüzdeki hafta Federal Meclis’in konuyla ilgili olağanüstü oturumunda ele alınacak. Oturumu talep eden Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, projenin durdurulması gerektiğini savunarak "Konunun kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Federal Meclis’in Navalny’ye yapılanlardan sonra, Rusya’yla olan ilişkileri ele alması gerekiyor" şeklinde açıklama yaptı.

Muhalefet partilerinden Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner, "Zehirle cinayet organize eden bir rejimle iş birliği yapılmaz, projelerde ortak olunamaz. Buna Kuzey Akımı 2 projesi de dahil" dedi. Navaly’nin muhtemelen Rusya yönetiminin emriyle zehirlenmesine tepkiler sadece muhalefetten gelmiyor. Hristiyan Demokrat CDU’nun Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer de "Ruslarla iyi bir ilişkimiz olmasını istiyoruz. Ancak Putin’in oluşturduğu sistemin, kendi çıkarları için şiddet kullanmaya, uluslararası kuralları ezmeye hazır ve saldırgan bir rejim olduğunu unutmamamız gerekiyor" dedi.