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Almanya’da Ryanair grevi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 08:57 | Son Güncelleme

Almanya’da Ryanair’de görevli pilotların ve kabin görevlilerinin bir günlük iş bırakma eylemi başladı - Ryanair, grev nedeniyle 400 planlı uçuşundan 150’sini iptal etmek zorunda kaldı.

FRANKFURT (AA) - İrlanda merkezli Ryanair havayolu şirketinin Almanya'da çalışan pilotlarının ve kabin görevlerinin 24 saatlik grevi başladı. Grev nedeniyle 150 uçuş iptal edildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ve Birleşik Hizmet Sendikası’na (Ver.di) bağlı Ryanair pilotlarının ve kabin görevlerinin Almanya genelindeki iş bırakma eylemi başladı.

Bugün saat 03.01'te başlayan grev nedeniyle Ryanair, 400 planlı uçuşundan 150’sini iptal etmek zorunda kaldı. 13 Eylül Perşembe saat 02.59’a kadar süremesi beklenen grevden çok sayıda yolcunun olumsuz etkileneceği tahmin ediliyor.

Ryanair'den greve ilişkin yapılan açıklamada, daha fazla grev olması halinde Almanya'da personel kesintileri yapılabileceği ve bazı üslerin kapatılabileceği uyarısında bulunuldu.

İrlanda havayolu şirketi, “ücret ve çalışma koşullarıyla ilgili“ anlaşmazlığın İrlandalı bir ara bulucu tarafından çözülmesi gerektiğinde ısrar ediyor. VC ise İrlandalı bir ara bulucunun Alman yasası hakkında yeterli bilgiye sahip olamayacağını ve bu nedenle bu davada hakem olarak hareket etme yetkisinin bulunmadığını savunuyor.

VC, söz konusu grev girişimiyle Ryanair pilotları için çalışma koşullarının ve çalışanlara ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.

-Ryanair grevleri

Ryanair'de temmuz ayında İspanya, Belçika, Portekiz ve İtalya'da kabin görevlileri greve gitmiş, şirketin 100 bin yolcuyu etkileyen 600 uçuşu iptal edilmişti.

Ayrıca ağustos ayında da çalışma koşullarını protesto eden pilotlar, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve İrlanda'da eş zamanlı greve gitmişti.

37 ülkede 86 havaalanında faaliyet gösteren ve geçen yıl 130 milyon yolcu taşıyan Ryanair, Noel tatili öncesindeki büyük bir grevi de sendikaları tanımama kararından geri adım atarak son anda önlemişti.

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Almanya Alman pilot sendikası Cockpit (VC) ryanair verdi

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