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Almanya’da Ryanair pilotları greve gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 23:21 | Son Güncelleme

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit, ülkedeki Ryanair pilotlarının 12 Eylül’de bir günlük iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu

FRANKFURT (AA) - İrlanda merkezli Ryanair havayolu şirketinin Almanya'da çalışan pilotlarının "çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi" amacıyla çarşamba günü greve gideceği bildirildi.

Merkezi Frankfurt’taki Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük ekonomik havayolu şirketlerinden Ryanair'in pilotları için Almanya'da "çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

İş bırakma eyleminin 12 Eylül Çarşamba günü saat 03.01 ile 13 Eylül Perşembe saat 02.59 arasında gerçekleşeceği bilgisi paylaşılan açıklamada, grevin Almanya'daki tüm uçuşları etkileyeceği belirtildi.

VC Toplu Pazarlık Politikası Müdürü Ingolf Schumacher, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Ağustos başlarındaki açık grev sinyallerine rağmen müzakere masasında hala bir sonuç yok. Sonunda çözümler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İrlanda havayolu şirketi, anlaşmazlığın İrlandalı bir ara bulucu tarafından çözülmesi gerektiğinde ısrar ediyor. VC ise İrlandalı bir ara bulucunun Alman yasası hakkında yeterli bilgiye sahip olamayacağını ve bu nedenle bu davada hakem olarak hareket etme yetkisinin bulunmadığını savunuyor.

VC, söz konusu grev girişimiyle Ryanair pilotları için çalışma koşullarının ve çalışanlara ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.
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- Ryanair grevleri

Ryanair'de temmuz ayında İspanya, Belçika, Portekiz ve İtalya'da kabin görevlileri greve gitmiş, şirketin 100 bin yolcuyu etkileyen 600 uçuşu iptal edilmişti.

Ayrıca ağustos ayında da çalışma koşullarını protesto eden pilotlar, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve İrlanda'da eş zamanlı greve gitmişti.

37 ülkede 86 havaalanında faaliyet gösteren ve geçen yıl 130 milyon yolcu taşıyan Ryanair, Noel tatili öncesindeki büyük bir grevi de sendikaları tanımama kararından geri adım atarak son anda önlemişti.

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Almanya grev alman pilot sendikası ryanair VC

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